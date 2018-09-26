2018-09-26T08:44:51+03:00
Происшествия

17 лет проведет в тюрьме орловец, взявший в заложники полицейского

Приговор суда вступил в силу
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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17 лет проведет в тюрьме орловец, взявший в заложники полицейского17 лет проведет в тюрьме орловец, взявший в заложники полицейскогоФото: Архив "КП"
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Орловский суд вынес приговор ранее судимому 29-летнему орловцу Александру Ларкину. Его признали виновным в совершении ряда преступлений, которые он совершил год назад летом в отношении стражей порядка и местных жителей, и назначили 17 лет тюрьмы.

Напомним, 27 июля 2017 года Ларкин сбежал из психбольницы. Там он находился для проведения судебно-психиатрической экспертизы по постановлению суда из-за кражи. После побега молодой человек зашел в цветочный магазин и, напав на двух продавцов, похитил одну розу.

Продолжив свой маршрут, Александр Ларкин пришел к дому своих знакомых на переулке Воскресенском и стал нарушать общественный порядок. Жильцы дома вызвали стражей порядка. Испугавшись полицейских, орловец кинул в их сторону зажигалку в форме гранаты, напал на сотрудницу полиции с ножом, ранив ее кисть правой руки. От рук преступника пострадал также и еще один полицейский, ему Александр Ларкин повредил левое бедро.

Затем молодой человек схватил раненую сотрудницу полиции, вытащил из кобуры табельное оружие, и вместе с ней покинул дом. Преступник направился в сторону Детского парка. По пути он стрелял из пистолета по сторонам. В парке сотрудникам полиции и Росгвардии удалось обезоружить Ларкина и задержать.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Александра Ларкина. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

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