2018-09-29T15:29:22+03:00
Общество

Между орловскими силовиками разыграли кубок имени Алексея Скворцова

Главный трофей ежегодной служебно-спортивной эстафеты завоевали самые выносливые, сильные и ловкие спортсмены.
Ольга СУПОНЕВА
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Капитаны команд на стартеКапитаны команд на стартеФото: Ольга СУПОНЕВА
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Служебно-спортивная эстафета имени героя России Алексея Скворцова в этом году состоялась в 31-й раз. Представители различных силовых ведомств встретились 29 сентября на главной городской площади, чтобы проявить себя в нескольких видах спортивных дисциплин и уйти с соревнований с заслуженной наградой – переходящим кубком. Напомним, в прошедшем году трофей завоевали представители Управления федеральной службы исполнения наказания.

Подготовка к старту Фото: Ольга СУПОНЕВА

Подготовка к стартуФото: Ольга СУПОНЕВА

Перед стартом соревнований успехов и воли к победе спортсменам пожелали врио начальника областного Управления МВД Андрей Токарев и мэр города Василий Новиков.

- На протяжении многих лет участники служебно-спортивной эстафеты отдают дань памяти всех погибших при исполнении служебного долга сотрудников органов внутренних дел. У состязаний есть еще одна цель – укрепление сотрудничества между разными ведомствами, - отметил Андрей Токарев.

Один из этапов эстафеты - сборка-разборка автомата Калашникова Фото: Ольга СУПОНЕВА

Один из этапов эстафеты - сборка-разборка автомата КалашниковаФото: Ольга СУПОНЕВА

Затем команды полицейских, а также представителей МЧС, ФССП, УФСИН, Росгвардии, Линейного отдела МВД на станции Орел и юринститута МВД вышли на старт. Свою выносливость и профессиональное мастерство спортсмены проверили в нескольких дисциплинах: сборка-разборка оружия, гиревой спорт, езда на велосипеде, бег в противогазе и стрельба из ПМ, демонстрация боевых приемов борьбы. Тройка лидеров определилась изначально: команды Росгвардии, УФСИН и Юридического института МВД вырвались вперед. Однако по ходу прохождения разных этапов флаг первенства доставался то одной, то другой из них. В итоге судьи озвучили результаты соревнований.

Участники продемонстрировали приемы по обезоруживанию преступника Фото: Ольга СУПОНЕВА

Участники продемонстрировали приемы по обезоруживанию преступникаФото: Ольга СУПОНЕВА

В общем зачете первое место получили Росгвардейцы, «серебро» заслужили курсанты института имени Лукьянова, а переходящий кубок Алексея Скворцова остался со спортсменами из УФСИН. Также три призовых места определили среди команд, представляющих подразделения орловской полиции.

Победители получили кубки, дипломы и ценные призы Фото: Ольга СУПОНЕВА

Победители получили кубки, дипломы и ценные призыФото: Ольга СУПОНЕВА

По традиции, свой трофей получила и команда-аутсайдер: в нынешнем году переходящий «приз» в виде чайника достался представителям Линейного отдела МВД на станции Орел.

Участник команды УФСИН финиширует первым. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Участник команды УФСИН финиширует первым. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

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