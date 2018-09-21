В Орловской области усилят работу по профилактике наркомании среди молодежи

СЕГОДНЯ 13:15 2018-09-21T13:18:46+03:00

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На заседании антинаркотической комиссии Орловской области, которое состоялось 20 сентября, был поднят вопрос об усилении работы по профилактике распространения запрещенных средств среди молодежи. Склонность к употреблению наркотиков было решено выявлять у учащихся образовательных организаций на основании тестирования.

По закону такое тестирование проходит анонимно и добровольно. По итогам последнего проведенного теста оказалось, что 196 учащихся Орла и Орловского района отнесены к группе риска по наркозависимости. Часть из них получает среднее профессиональное образование, часть учится в школе.

Как сообщила Татьяна Шевцова, руководитель Департамента образования Орловской области, в 2017-2018 учебном году в тестировании приняли участие на 1 тысячу человек больше, чем в предыдущем году. Однако процент охвата учащихся тестированием остается небольшим, всего 28 % от общего числа тех, кто мог бы принять в нем участие.

В минувшем году 8 орловских образовательных учреждений согласились провести профилактический медицинский осмотр наркологом. Его прошли 2076 человек. Положительных результатов ни у кого выявлено не было. В первом полугодии нынешнего года тестирование прошли 122 орловских учащихся с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических веществ на 3 вида наркотических веществ. Положительных результатов также не было обнаружено.