В Орловской области усилят работу по профилактике наркомании среди молодежи
На заседании антинаркотической комиссии Орловской области, которое состоялось 20 сентября, был поднят вопрос об усилении работы по профилактике распространения запрещенных средств среди молодежи. Склонность к употреблению наркотиков было решено выявлять у учащихся образовательных организаций на основании тестирования.
По закону такое тестирование проходит анонимно и добровольно. По итогам последнего проведенного теста оказалось, что 196 учащихся Орла и Орловского района отнесены к группе риска по наркозависимости. Часть из них получает среднее профессиональное образование, часть учится в школе.
Как сообщила Татьяна Шевцова, руководитель Департамента образования Орловской области, в 2017-2018 учебном году в тестировании приняли участие на 1 тысячу человек больше, чем в предыдущем году. Однако процент охвата учащихся тестированием остается небольшим, всего 28 % от общего числа тех, кто мог бы принять в нем участие.
В минувшем году 8 орловских образовательных учреждений согласились провести профилактический медицинский осмотр наркологом. Его прошли 2076 человек. Положительных результатов ни у кого выявлено не было. В первом полугодии нынешнего года тестирование прошли 122 орловских учащихся с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических веществ на 3 вида наркотических веществ. Положительных результатов также не было обнаружено.