2018-09-21T12:15:34+03:00
Общество

Жители орловской глубинки переживают, что могут остаться без электричества

В поселке Ясная Поляна деревья сильно нависают на линии электропередач
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФ по Орловской областиФото с сайта ОНФ по Орловской области
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После многочисленных обращений жителей поселка Ясная Поляна в Урицком районе Орловской области активисты Народного фронта стали добиваться опиловки деревьев, которые нависают на линии электропередач недалеко от объектов социального значения.

-Есть вероятность того, что при сильном ветре соцобъекты и жилые дома могут остаться без электричества. Ветви стоящих рядом деревьев сломаются и упадут прямо на провода, - сообщили в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

Кроме того, по этим линиям электричество подведено к школе и ее столовой, медицинскому пункту, а также ряду жилых домов. Местные жители рассказали, что при сильном ветре ветви наклоняются и приводят к замыканию проводов.

- Эта ситуация может привести к тому, что в домах жителей поселка Ясная Поляна выйдут из строя бытовые приборы. С наступлением зимы не опиленные ветви станут причиной постоянного замыкания проводов под тяжестью снега и наледи, - подчеркнули орловские активисты.

Также есть и другая проблема - среди образовавшихся зарослей проходит поверхностный газовый трубопровод, который подведен к школьной столовой и медицинскому пункту. При падении деревья могут нанести вред и ему.

С предложением принять меры для опиловки деревьев вблизи линий электропередач орловские активисты обратились в администрацию Урицкого района. Вопрос держится на контроле.

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