2018-09-21T12:12:57+03:00
Происшествия

Двоих сотрудников орловской полиции обвиняют в сокрытии преступлений

Расследованием дел занялся следственный комитет
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Двоих сотрудников орловской полиции обвиняют в сокрытии преступленийДвоих сотрудников орловской полиции обвиняют в сокрытии преступленийФото: Архив "КП"
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В отношении двух сотрудников полиции Глазуновского района по материалам прокурорских проверок возбудили уголовные дела по статье 285 УК РФ. Стражей порядка обвиняют в укрытии преступлений от учета.

- По данным следствия, в сентябре и ноябре 2017 года в ОМВД России по Глазуновскому району обращались двое местных жителей. Они сообщили о причинении им телесных повреждений. Данных, указывающих на наличие признаков преступления, было достаточно, однако проводивший проверки сотрудник полиции незаконно отказал в возбуждении уголовного дела, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Еще один подобный случай с другим сотрудником полиции произошел в Глазуновском районе в августе 2011 года. Житель деревни Захаровка подал заявление о его избиении. Но полицейский сообщение о преступлении не зарегистрировал, тем самым нарушив требования действующего законодательства, интересы заявителя и его право на доступ к правосудию. Доказательств и в этом деле было достаточно.

- Ведутся проверочные мероприятия, направленные на установление наличия в действиях сотрудников ОМВД России по Глазуновскому району нарушений законности и служебной дисциплины. В случае установления вины, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут ответсвенность в соответствии с законом, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Также расследованием уголовных дел занялся следственный комитет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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