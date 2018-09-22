2018-09-22T10:37:05+03:00
Общество

Ситуацию с распространением вируса АЧС в Орловской области взяли на особый контроль

Подписаны два указа о введении карантина
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Ситуацию с распространением вируса АЧС в Орловской области взяли на особый контрольСитуацию с распространением вируса АЧС в Орловской области взяли на особый контрольФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орловской области подписали два указа о карантине по африканской чуме свиней на отдельных территориях.

Согласно информации на Портале Правительства Орловской области, первая угрожаемая зона установлена на территории деревень Здоровецкие выселки, Гранкино, Костромитино, Красово, Мочилы, Островок, Смагино, села Здоровец Здоровецкого сельского поселения, деревни Моногарово Крутовского сельского поселения Ливенского района, поселков Нагорного, Ямского Выгона Здоровецкого сельского поселения, поселка Дубки Крутовского сельского поселения, поселка Совхозного Козьминского сельского поселения и города Ливны. Вторая - территории в пределах административных границ Здоровецкого, Крутовского, Остовского, Беломестненского, Козьминского, Лютовского, Дутовского, Речицкого сельских поселений Ливенского района и города Ливны.

В первых угрожаемых зонах проведут отчуждение свиней во всех личных подсобных хозяйствах. За них владельцам в обязательном порядке будет выплачена компенсация по рыночной стоимости свинины согласно данным Росстата.

Кроме того, в области провели анализ дальнейших рисков возможного распространения заболевания, определили ряд неотложных мероприятий для руководителей свиноводческих предприятий и ветеринарной службы.

Напомним, в середине сентября в 3-х личных подсобных хозяйствах в поселке Ямской Выгон и деревне Здоровецкие Выселки Ливенского района было установлено заболевание свиней АЧС. Все свинопоголовье в подворьях было уничтожено.

Сейчас по всем фактам возникновения АЧС в Ливенском районе областной прокуратурой проводится проверка. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц служб, проводивших мероприятия по профилактике и ликвидации очагов АЧС.

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