В Орловской области проверили состояние ФАПов

СЕГОДНЯ 15:50 2018-09-20T15:51:16+03:00

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В Орловской области продолжается мониторинг состояния фельдшерско-акушерских пунктов. На этот раз доступность и качество первичной медицинской помощи, состояние зданий, оснащение медикаментами и оборудованием, подключение к интернету орловские активисты проверили в 10 ФАПах Урицкого и Болховского районов.

- Общая проблема для всех ФАПов – это ветхое состояние зданий, в которых они находятся. Все строения были возведены около 40 лет назад. За такой период они износились. Где-то необходима замена кровли, где-то ремонта требует фундамент и входная группа, а также электропроводка, - сообщили «КП» в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

Например, в Однолуцком сельском поселении Болховского района и Архангельском сельском поселении Урицкого района здания ФАПов были сданы в эксплуатацию в 2014 г. В них все элементы находятся в пригодном для использования состоянии. Однако большинство фельдшерских пунктов расположены в строениях 30-летней давности, где требуется косметический ремонт и замена кровли. ФАП в деревне Пальчиково Болховского района и вовсе закрыт из-за аварийного состояния уже несколько лет.

- Оборудование в большинстве фельдшерских пунктов требует обновления. Все проверенные ФАПы не подключены к интернету. А это снижает уровень оперативной связи и усложняет работу, - отметили активисты.

Кроме этого, за последние годы в ФАПах из штата были убраны должности санитарок. А большая часть медперсонала – пенсионного возраста. Все собранные в процессе мониторинга материалы активисты направят в профильный региональный департамент.