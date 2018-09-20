Жильцы орловских многоквартирных домов могут заботиться о своем имуществе самостоятельно

СЕГОДНЯ 15:26 2018-09-20T15:26:45+03:00

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На днях в Центре защиты прав потребителей в Орле состоялось заседание круглого стола, в рамках которого на повестку дня была вынесен вопрос о формировании денежных накоплений на капитальный ремонт в многоквартирных домах.

На сегодняшний день в Орле отчисления в общий фонд капитального ремонта нецелесообразны для многих жителей МКД. По словам специалистов, собственники квартир в новостройках, осуществляя взносы за капремонт, платят за «реанимацию» старых домов, чей срок службы давно истёк, пока их дома нуждаются в мелких обновлениях.

Вопрос о том, что именно собственники квартир обязаны содержать свое имущество, был закреплен на законодательном уровне еще в 2014 году. Как раз тогда и сформировался фонд капитального ремонта.

- Каждый многоквартирный дом может накапливать денеждые средства на специальном индивидуальном счете. Чтобы его открыть, нужно провести общедомовое собрание и проголосовать за переход. Если 50 % жильцов будут согласны с такими условиями, протокол собрания передается в управляющую компанию и жилищную инспекцию, - отметил на заседании круглого стола Валерий Глущенко, генеральный директор ОАО «Орёлжилэксплуатация».

В таком случае именно управляющая компания оказывает жильцам в процессе перехода методическую и юридическую поддержку. И, таким образом, собственники квартир в МКД могут позаботиться о состоянии своего дома самостоятельно.