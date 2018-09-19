2018-09-19T14:36:18+03:00
Общество

Орловские спасатели «потушили» пожар в 17-ти этажке

Очаг возгорания обнаружили на 10 уровне
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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На днях орловские пожарные провели условную спасательную операцию в 17-ти этажном доме № 89 по улице Комсомольской. По предварительному замыслу, очаг возгорания зародился на 10 этаже, огонь стал быстро распространяться.

- В высоких зданиях пожар быстро развивается по вертикали. Сложность обеспечения эвакуации и спасательных работ здесь колоссальная. Дым заполняет эвакуационные выходы, лифтовые шахты, лестничные клетки. Сильно задымляются верхние этажи, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Так как многоэтажка оснащена новыми системами пожарной безопасности, сработала сигнализация о пожаре, лифты спустились на первый этаж и не работали до конца тушения, заработали камеры дымоудаления.

К месту условного пожара выехал дежурный караул спасательной части № 3 по охране Железнодорожного района Орла. К моменту прибытия пожарных было обнаружено, что на верхних этажах здания образовалось сильное задымление. Необходима была эвакуация жильцов дома. Люди воспользовались бездымным выходом. Однако некоторым жильцам плотное задымление не позволило вовремя покинуть дом.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

- Лифтами в случае пожара пользоваться запрещено. Добраться до верхних этажей можно только по лестничным ступеням. Для разведки были сформированы звенья газодымозащитной службы, которые обнаружили людей и эвакуировали их с девятого и десятого этажей, - добавили орловские спасатели.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Затем пожарные отработали подачу огнетушащих веществ. С пожаром огнеборцы справились в течение нескольких минут.

Сейчас в Орле насчитывается несколько десятков зданий повышенной этажности. С каждым годом их количество увеличивается. Из-за своей высотности такие дома имеют значительную степень потенциальной пожарной опасности по сравнению с другими зданиями. Именно поэтому орловские пожарные спасатели регулярно проводят учения и отрабатывают порядок тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ в подобных строениях.

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