2018-09-19T11:46:59+03:00
Звезды

В Орле открылась выставка о жизни и творчестве поэта Евгения Аграновича

Она доступна для всех желающих до середины октября в библиотеке Бунина
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В Орле открылась выставка о жизни и творчестве поэта Евгения АграновичаВ Орле открылась выставка о жизни и творчестве поэта Евгения Аграновича
Изменить размер текста:

К празднованию 100-летия со дня рождения орловского поэта-барда и сценариста Евгения Аграновича, в орловской областной библиотеке имени Бунина открылась выставка «Я пришел в мои родные края», посвященная его жизни и творчеству.

- Евгений Агранович, автор знаменитых песен «От героев былых времен» и «Я в весеннем лесу», родился в Орле 13 октября 1918 года. С 20 лет он начал свой творческий путь. Перед войной, в 1940 году, поступил в Литературный институт имени Горького. Добровольцем ушел на фронт, где продолжал сочинять стихи и песни, а после работал журналистом, сотрудничал с киностудиями имени Горького и «Союзмультфильм», - рассказали «КП» работники библиотеки.

На выставке представлены авторский двухтомник «Избранное», сборник рассказов «Скамейка выздоравливающих» и книга стихов «Шапка на снегу». Биографические материалы, посвященные Евгению Аграновичу, опубликованы в книге Вишневской «Евреи Орловщины. Пути и судьбы», литературном альманахе «Лесной орех», журнале «Новый Орел». В просмотр включены также материалы научно-практических конференций «Орел – город воинской славы» и «Историки-архивисты о Великой Отечественной». Они содержат памятные статьи о знаменитом орловце. Дополняет экспозицию сборник «Антология бардовской песни» с текстами песен Евгения Аграновича.

Работа выставки продлится до 15 октября.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Иван Вабищевич (“Дядя Ваня”): 50 тысяч долларов, полученные от Аллы Пугачевой, я потратил на ... мечты
Белорусский участник “Новой волны” рассказал, что значит «проснуться звездой», почему он бил людей в сериалах и как он сам получил волшебный пендель от Примадонны
Новости 24
Банк УРАЛСИБ запустил Большую игру с призовым фондом 1 млн рублей в честь своего 30-летнего юбилея
Орловец едва не вынес электродрель из торгового центра
Ночью в Орле тушили «Ладу»
После многочисленных жалоб орловцев в городе проверили работу дорожных подрядчиков
62-летний орловец погиб при пожаре в жилом доме
Банк УРАЛСИБ повысил максимальную доходность вклада «МЫ ВМЕСТЕ» до 7%
В Орел на кулинарный фестиваль приедет австрийский повар Райнер Шобин
За год на Орловщине количество ДТП сократилось на 12 %
Орловские полицейские задержали мужчину с 10 граммами марихуаны
Под Орлом иномарка, выехав на встречную, устроила ДТП
В Орле продолжаются работы по доумощнению уличных фонарей
ДТП в орловской глубинке: не разъехались мопед и легковушка
Бросивший в бывшего босса гранату орловец арестован
22 сентября в Орле на улице Карачевской органичат движение транспорта
На Орловщине пройдет спортивный слет среди инвалидов