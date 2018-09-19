В Орле открылась выставка о жизни и творчестве поэта Евгения Аграновича

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-19T11:46:59+03:00

Она доступна для всех желающих до середины октября в библиотеке Бунина

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К празднованию 100-летия со дня рождения орловского поэта-барда и сценариста Евгения Аграновича, в орловской областной библиотеке имени Бунина открылась выставка «Я пришел в мои родные края», посвященная его жизни и творчеству.

- Евгений Агранович, автор знаменитых песен «От героев былых времен» и «Я в весеннем лесу», родился в Орле 13 октября 1918 года. С 20 лет он начал свой творческий путь. Перед войной, в 1940 году, поступил в Литературный институт имени Горького. Добровольцем ушел на фронт, где продолжал сочинять стихи и песни, а после работал журналистом, сотрудничал с киностудиями имени Горького и «Союзмультфильм», - рассказали «КП» работники библиотеки.

На выставке представлены авторский двухтомник «Избранное», сборник рассказов «Скамейка выздоравливающих» и книга стихов «Шапка на снегу». Биографические материалы, посвященные Евгению Аграновичу, опубликованы в книге Вишневской «Евреи Орловщины. Пути и судьбы», литературном альманахе «Лесной орех», журнале «Новый Орел». В просмотр включены также материалы научно-практических конференций «Орел – город воинской славы» и «Историки-архивисты о Великой Отечественной». Они содержат памятные статьи о знаменитом орловце. Дополняет экспозицию сборник «Антология бардовской песни» с текстами песен Евгения Аграновича.

Работа выставки продлится до 15 октября.

Адрес: улица Максима Горького, 43.