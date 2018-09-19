На улице Ленина в Орле прорвало канализацию

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-19T10:45:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле на улице Ленина в районе дома № 17 прорвало канализацию. Несколько дней подряд вода бежит ручьем по пешеходным дорожкам. Об этом рассказали «КП» орловские активисты.

- Необходимо срочно принять меры для устранения проблемы пока погода еще позволяет орловцам выходить на прогулку после работы, - подчеркнули в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

Активисты также отметили и другую проблему. Часть тротуарной плитики на центральной улице просела. Это произошло из-за подмывания основы под плиткой, потому что ливневая канализация плохо функционирует.

- Это прямая угроза здоровью граждан, так как в любой момент есть шанс оступиться и повредить ноги. Мы призываем администрацию Орла в рамках действующего гарантийного срока обязать подрядчика устранить данные нарушения. Соответствующее обращение направлено в администрацию, - отметили активисты.

Напомним, с обращением привести в порядок ливневую канализацию на улице Ленина орловские активисты писали в городскую администрацию еще в апреле текущего года. На тот момент ливневка на отдельных участках засорилась, и вода текла прямо по улице.

По поручению администрации ливневка должна была быть прочищена. Однако при сильных осадках канализация снова не справляется с потоком воды.