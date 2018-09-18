Орловский суд вынес вердикт владельцу хаски

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-18T17:47:16+03:00

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Дело о компенсации расходов на операцию хаски орловский суд рассматривает уже не в первый раз. Купив щенка за 10 тысяч рублей, орловец спустя два года после посещения ветеринара обнаружил у своего питомца катаракту глаз. Владелец оплатил собаке операцию и посчитал, что все расходы нужно возместить с заводчика, который продал ему больного питомца.

Заводской районный суд, куда обратился орловец с заявлением о возмещении 123 664 рублей и выплате компенсации морального вреда, удовлетворил требования мужчины. Однако сам заводчик с таким решением не согласился. Он подал апелляцию в областную инстанцию.

В суде ветеринар, который обследовал собаку, пояснил, что катаракта у хаски была выявлена в возрасте 1 год и 4 месяца. Она проявилась из-за наследственности. Такая катаракта проявляется у собак в возрасте до 1,5 лет.

- Доказательств того, что продавец как заводчик знал о наличии у щенка генетических заболеваний или доказательств того, что катаракта имелась у родителей щенка, суду не было представлено. Более того, заводчик не может нести ответственность за наличие генетического заболевания у собаки, поскольку любое генетическое отклонение может проявиться через несколько поколений и предугадать это невозможно, - отметили в пресс-службе Орловского областного суда.

Судебная коллегия решение Заводского районного суда отменила и удовлетворила апелляцию заводчика. Расходы на операцию хаски продавцу оплачивать не придется.