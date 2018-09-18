2018-09-18T13:31:39+03:00
Происшествия

В Орловской области расследуется дело по факту вспышки вируса АЧС

Меры по недопущению распространения болезни свиней так и не были приняты
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: СУ СК РФ по Орловской областиФото: СУ СК РФ по Орловской области
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Орловские следственные органы возбудили уголовное дело по факту распространения вируса африканской чумы свиней.

Напомним, в конце лета, в августе 2018 года, на ферме АОНП «Успенское» в Ливенском районе Орловской области погибло 19 голов свиней. После взятия проб патологического материала специалисты обнаружили вирус африканской чумы свиней. Это подтверждает протокол лабораторных исследований ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных».

Ввиду недопустимости распространения вируса на территории Орловской области были введены ограничительные мероприятия, в том числе карантин по АЧС. Кроме того, для ликвидации эпизоотического очага в АОНП «Успенское» и для предупреждения новых случаев заболевания был утвержден соответствующий план мероприятий.

- Однако в нарушение требований ветеринарного законодательства, обязательства по учету и идентификации свиней, содержащихся в АОНП «Успенское», не исполнены, что привело к возникновению вспышки АЧС, введению ограничительных мероприятий на территории Ливенского района Орловской области, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела по статье 249 УК РФ: нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия, продолжается.

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