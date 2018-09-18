СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-18T12:53:55+03:00

На этой неделе в Орле пройдет литературно-кулинарный фестиваль «Тургеневский бережок»

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На этой неделе, 21-22 сентября, в Орле состоится литературно-кулинарный фестиваль «Тургеневский бережок – 2018». Программа первого дня праздника пройдет вКонгресс-холле ТМК «ГРИНН».

Так, в 11 утра состоится торжественное открытие фестиваля. С полудня до 3-х часов дня можно будет посетить выставочные площадки представителей разных сфер: туризма, сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, сферы питания. А так как одно из направлений фестиваля гастрономия, в этот день посетителей ожидают дегустации, фото-зона, выставка «вкусных» 3D картин, конкурсы профессионального мастерства поваров, бариста и кондитерского искусства.

Кроме того, на праздник с мастер-классом приедет знаменитый австрийский Шеф-повар Райнер Шобин, имеющий опыт проведения приемов от имени Президента Российской Федерации и высшего государственного уровня, ростмастер Михаил Янченко, владелец фабрики обжарки кофе, руководитель Компании ProКарвинг Олег Белов покажет, как правильно нарезать овощи и фрукты, а кондитер Екатерина Гревцева проведет мастер-классы для детей и взрослых с ограниченными возможностями.

Также на протяжении праздника гостей будут сопровождать театрализованные представления, «обеденные столы сословий» тургеневских времен и выставка ремесленников.

На следующий день, 22 сентября, литературно-кулинарный фестиваль переместится в Городской парк культуры и отдыха. Возле памятника Ивану Тургеневу с 10 утра состоятся выставки ремесленников, охотничьих собак, показ мод «Тургеневская барышня», выездные выставки Орловских музеев по теме «Гастрономия в литературе», портретов писателей и поэтов Орловщины, выставка работ учащихся орловских художественных училищ и школ «Литературный край Орловский», выставка фотографов на тему «Еда». Также будут работать фото-зоны.

Для гостей праздника выступят творческие коллективы. В программе фестиваля также театрализованные представления, чтение стихов, катание на лодках, игры Тургеневской эпохи, такие как бирюльки, городки, шахматы, прокат на повозках «Дворянские прогулки» и прогулки с литературными героями.

В этот день также состоятся борьба за звание лучшего пирожка с «Тургеневского бережка» и дегустация самого большого яблочного пирога.