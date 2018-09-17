2018-09-17T15:06:09+03:00
Общество

В выходные на Орловщине прошла генеральная уборка

Неравнодушные жители собрали около 15 тонн отходов
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
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В минувшие выходные орловские активисты приняли участие во Всероссийской акции «Генеральная уборка страны», которая прошла в рамках «майского указа» президента о проблеме незаконных свалок в пределах населенных пунктов. В общей сложности участие в мероприятии приняло более 500 человек.

Уборка несанкционированных свалок проходила как в Орле, так и в областных муниципалитетах. В итоге проведенной акции удалось избавить нашу область от 7-ми незаконных скоплений мусора. Неравнодушные орловцы собрали около 15 тонн отходов.

- На участие в акции отозвалось много жителей, которым небезразлично, в каком состоянии находится их родной город, село или деревня. Чтобы было чисто, и природа вокруг нас находилась в первозданном виде, необходимо не только не мусорить сейчас, но и ликвидировать все загрязнения, которые были накоплены в предыдущие годы, - отметили орловские активисты.

В черте Орла, например, общественники занялись уборкой «Тургеневского бережка», чтобы в канун празднования 200-летнего юбилея со дня рождения писателя памятные места, связанные с его именем, могли порадовать своим видом всех жителей и гостей. Также уборке подверглась территории городского пляжа, где за лето накопилось много мусора, и вход в Детский парк неподалеку от памятника Ивану Бунину.

За городом орловские активисты провели уборку стихийных свалок. Так от мусора общественники избавили контейнерные площадки в деревне Нижняя Лужна, в Мценске и Мценском районе.

Напомним, сейчас в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» существует интерактивная карта свалок. На ней любой житель страны может отметить места незаконного складирования отходов. На территории Орловщины, в свою очередь, сегодня отмечены 192 стихийные свалки. 96 из них уже ликвидированы.

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