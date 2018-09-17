2018-09-17T11:48:27+03:00
Происшествия

Пьяный орловец зарезал своего приятеля косой

Подозреваемого задержали по «горячим следам»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Пьяный орловец зарезал своего приятеля косойПьяный орловец зарезал своего приятеля косойФото: Архив "КП"
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В минувшую субботу, 16 сентября, в городе Мценске Орловской области по «горячим следам» раскрыли кровавое убийство. Тело 33-летнего местного жителя с признаками насилия орловские полицейские обнаружили в одном из частных жилых домов. После опроса свидетелей оказалось, что к смерти мужчины может быть причастен 23-летний амчанин, с которым у убитого возник конфликт.

- Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемый был задержан. Молодой человек сознался в содеянном, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Мужчина пояснил, что убил своего товарища в состоянии алкогольного опьянения. Во время ссоры он взял косу и нанес несколько ударов в область его туловища. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

- С места преступления подозреваемый скрылся. Его обнаружили вквартире, которая принадлежала его знакомым, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Оказалось, что амчанин уже привлекался к уголовной ответственности и раньше. Он обвинялся в преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков и за угоны.

В отношении убийцы возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК России.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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