2018-09-14T17:11:24+03:00
Происшествия

В городе Болхове Орловской области неизвестные подожгли православный крест

Такой случай вандализма произошел не в первый раз
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото из соцсетейФото из соцсетей
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На днях в социальных сетях развернулась большая дискуссия. Жители города Болхова Орловской области были огорчены поджогом православного креста, установленного неподалеку от Свято-Троицкой церкви.

- Когда мы прибыли на место, крест еще дымился. Создалось впечатление, будто его перевязали чем-то и подожгли, - рассказала «Комсомолке» настоятельница Оптина женского монастыря игумения Евфалия.

На фотографиях совершенного вандализма, опубликованных очевидцами, видно, что деревянная конструкция креста развалилась на две части. Больше всего он перегорел по центру.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Те, кто совершил преступление, совершенно не догадываются, какой силой обладает то место, где сейчас установлен крест. По словам матушки Евфалии, когда-то, когда Болхов был крепостью, на этом участке был потайной выход к реке, чтобы воины, в случае необходимости, могли привести сюда раненых. После того, как крепость обрушилась, про это место позабыли.

- Крест установил здесь болховский купец в 19 веке после того, как на этом самом месте произошло явление иконы Казанской Божьей Матери, - добавила матушка.

Сейчас поджигателей святыни разыскивает болховская полиция. Пока информации по поводу причин и обстоятельств поджога не оглашается.

Стоит отметить, что такой акт вандализма над крестом в городе Болхове совершается не впервые. Некоторое время назад на офицерском кладбище неизвестные облили красный крест кислотой. Этот знак был подарен частной организацией из Великого Новгорода как дань памяти погибшим воинам.

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