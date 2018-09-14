Орловцев приглашают в поход по следам Нормандии-Неман

СЕГОДНЯ 09:25 2018-09-14T09:26:11+03:00

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В субботу, 15 сентября, орловцев приглашают в познавательный поход по глубинкам нашей области. Состоится поход-экскурсия «По следам «Нормандии-Неман» в имение предков Тургенева». Маршрут будет проходить по территории Знаменского и Болховского районов.

Экскурсия стартует с орловского автовокзала в 6:35, откуда участники отправятся в Знаменское. По прибытии в село Красниково предстоит познакомиться с экспозицией местного школьного музея в старинном здании, послушать рассказ об истории сельских окрестностей и их военном прошлом. В частности, участники похода узнают о боях в небе над Красниково эскадрильи «Нормандия» и ее потерях, затем осмотрят частично уцелевшую колокольню, оставшуюся от Покровской церкви середины 18 века.

- После насыщенной красниковской программы экскурсия углубится в край заброшенных деревень, в поля, овраги и перелески. По пути следования орловцы побывают в селе Столбчее, где почтят память павших воинов на большом братском захоронении, в селе Коноплянка, где отыщут большой металлический крест, установленный на месте поместья, принадлежавшего Петру и Екатерине Апухтиным, прадеду и прабабке Ивана Тургенева, - рассказал Денис Балу, руководитель походов.

Апофеозом краеведческой части путешествия станет село Боровое, в котором экскурсоводы покажут место, на котором когда-то находилась Рождественская церковь. После этого экскурсия продолжится в Болхове.

Как сообщают организаторы похода, пеший пробег должен составить порядка 25 километров. Нужно взять с собой удобную обувь и одежду по погоде. Каждый запасает провизию на себя, в зависимости от аппетитов и вкусовых пристрастий, но стол на привале будет общий. Ввиду выходного дня и популярности маршрута билеты лучше взять на автовокзале заранее.

Всю необходимую информацию об экскурсии каждый желающий сможет найти в группе «Походная Романтика. Орел» в социальной сети «ВКонтакте».