СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-14T09:00:35+03:00

В Орле задержали мужчину, метнувшего гранату в свою начальницу Фото: Архив "КП"

Он поссорился с женщиной и разозлился на нее

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ЧП произошло в Орле в ночь на 13 сентября на пересечении улиц Полесской и Цветаева. Поссорившись со своей экс-начальницей, 49-летний орловец, недолго думая, метнул в сторону ее автомобиля гранату. Боеприпас РГД-5 взорвался рядом.

К счастью, в результате взрыва 38-летняя женщина не пострадала. Орловец с места совершенного преступления скрылся.

- Розыском подозреваемого немедленно занялись оперативники, в том числе из УУР регионального УМВД. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили его местонахождение. Мужчина пытался скрыться от полицейских в жилище, принадлежащем его родственнице, где и был задержан, - рассказала «КП» Карина Тхаржевская, начальник ОИиОС.

По месту жительства самого орловца также был проведен обыск. Опасных предметов оперативники не обнаружили.

За угрозы убийством, незаконные приобретение, хранение, перевозку или ношение оружия и хулиганство в отношении мужчины возбудили уголовное дело. За такое преступление орловцу грозит срок от пяти до восьми лет тюрьмы.

- В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся допросы и иные неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировала ЧП Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.