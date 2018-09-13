Сегодня новый сезон открывает орловский театр «Свободное пространство»

СЕГОДНЯ 10:44 2018-09-13T10:45:03+03:00

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Сегодня, 13 сентября, новым спектаклем «Тот, кто получает пощечины» 42-ой сезон открывает орловский театр «Свободное пространство». Над постановкой по пьесе Леонида Андреева «Тот, кто получает пощечины» работал режиссер Андрей Дежонов. Главную роль исполнит заслуженный артист России Валерий Лагоша.

Сюжет пьесы довольно лаконичен. Действие происходит под шатром цирка: влюбленные наездники, роковая укротительница львов, прожигающие жизнь бароны и графы. Здесь смешалось все - анатомия страсти, накаленная атмосфера, излом чувств и ситуаций.

- Публике, помимо хитросплетений сюжета, предстоит разгадывать множество загадок. Когда-то сам Андреев сказал о своей пьесе, что в ней повествуется о прекрасных богах, которые заблудились в лабиринтах душ мелких человечков, - рассказали «КП» артисты театра.

Перед началом спектакля к открытию нового сезона на площади у театра состоится праздничная программа. Она начнется в 18:15 с участием артистов театра, военного оркестра Академии ФСО России и шоу-балет «EMOTION». Кроме того, в фойе будут работать две выставки с фотографическими работами Леонида Андреева, подлинными вещами и документами писателя. Во время антракта и перед начало спектакля гостям будет предложен ароматный кофе и «андреевские» пирожные.

Начало премьеры в 19 часов.

Адрес: площадь Карла Маркса, 2.