2018-09-13T10:45:03+03:00
Звезды

Сегодня новый сезон открывает орловский театр «Свободное пространство»

На сцене покажут спектакль по пьесе Леонида Андреева
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Сегодня новый сезон открывает орловский театр «Свободное пространство»Сегодня новый сезон открывает орловский театр «Свободное пространство»
Изменить размер текста:

Сегодня, 13 сентября, новым спектаклем «Тот, кто получает пощечины» 42-ой сезон открывает орловский театр «Свободное пространство». Над постановкой по пьесе Леонида Андреева «Тот, кто получает пощечины» работал режиссер Андрей Дежонов. Главную роль исполнит заслуженный артист России Валерий Лагоша.

Сюжет пьесы довольно лаконичен. Действие происходит под шатром цирка: влюбленные наездники, роковая укротительница львов, прожигающие жизнь бароны и графы. Здесь смешалось все - анатомия страсти, накаленная атмосфера, излом чувств и ситуаций.

- Публике, помимо хитросплетений сюжета, предстоит разгадывать множество загадок. Когда-то сам Андреев сказал о своей пьесе, что в ней повествуется о прекрасных богах, которые заблудились в лабиринтах душ мелких человечков, - рассказали «КП» артисты театра.

Перед началом спектакля к открытию нового сезона на площади у театра состоится праздничная программа. Она начнется в 18:15 с участием артистов театра, военного оркестра Академии ФСО России и шоу-балет «EMOTION». Кроме того, в фойе будут работать две выставки с фотографическими работами Леонида Андреева, подлинными вещами и документами писателя. Во время антракта и перед начало спектакля гостям будет предложен ароматный кофе и «андреевские» пирожные.

Начало премьеры в 19 часов.

Адрес: площадь Карла Маркса, 2.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Галкин говорил Задорнову: «Михаил Николаевич, все ваши теории насчет русского языка - полный бред!»
В издательстве «Эксмо» вышла книга Сергея Дроботенко «Михаил Задорнов. Шеф, гуру, незвезда…» В ней артист разговорного жанра рассказал о своих встречах со старшим коллегой
Новости 24
Орловские власти проверяют готовность аварийно-спасательных служб к зиме
К руководителю регионального СК орловцы теперь могут обратиться через социальные сети
В Орле 16-летний подросток попал под колеса авто, переходя дорогу на красный
Орловчанка более 2-х лет проведет в тюрьме за едва несовершенное убийство
Ночью на орловской трассе грузовик насмерть сбил пешехода
В Орле работает шесть мобильных медицинских пунктов
Орловец пришел менять паспорт и попался за уклонение от службы в армии
На улице 1-ой Посадской в Орле «Форд» снес ограждение и застрял у магазина
За незаконную прибавку к зарплате в размере 5,4 миллионов рублей бухгалтер одной из орловских школ сядет в тюрьму
В Бунинке расскажут об истории образования на Орловщине
Орловские спасатели потренируются ликвидировать последствия непогоды
15 сентября орловцы присоединятся к «Кроссу Нации»
В аварии на Московском шоссе в Орле пострадала 4-летняя девочка
В отношении орловца, избившего свою собаку, возбудили уголовное дело
Пожарные тушили легковушку под Орлом
Трое орловских молодых специалистов получили награду «Будущее России»
Улицу Горького в Орле не поделили два попутных «Опеля»
Двое орловцев вырастили более 30 килограммов конопли
Сбербанк выдает крупному бизнесу кредиты за 7 минут
В Орле на улице Комсомольской троллейбус сбил женщину
Орловские чиновники: уличные фонари необходимо включать с приближением темноты
Под Орлом в ДТП погибли два человека
Орловцы просят запустить прямой маршрут общественного транспорта до остановки «Школа ГАИ»
Орловские юные мастерицы победили в фестивале «Наследники традиций»
Орловские чиновники: электронные табло работают исправно
В Орел привезут коллекцию картин из брянской частной галереи изобразительных искусств
В отреставрированных орловских скверах установят камеры видеонаблюдения
Молодой специалист в России зарабатывает в среднем 22 тысячи рублей