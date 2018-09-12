2018-09-12T15:38:30+03:00
Общество

В 2019 году в орловской глубинке отремонтируют мост через реку Цон

Разработка проекта капитального ремонта уже стартовала
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
Изменить размер текста:

По обращению орловских активистов в региональное правительство, в Урицком районе отремонтируют мост через реку Цон. Разработка проекта капитального ремонта аварийной переправы уже стартовала. Планируется начать строительство в 2019 году.

- На мосту произошел обвал одной из несущих плит конструкции. Упавшая плита и мостовое ограждение лежат на берегах и дне реки Цон. Пропускная способность дороги стала меньше, - отметили в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

Напомним, мост через реку Цон расположен на автодороге «Нарышкино – Сосково». Эта дорога имеет региональный уровень значения. По ней выстроены маршруты пассажирских автобусов, которые курсируют от Орла до населенных пунктов Урицкого и Сосковского районов.

Как сообщает департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, до начала капремонта моста будут организованы работы по поддержанию транспортно-эксплуатационного состояния объекта.

- Проведение ремонта моста нельзя откладывать, так как тяжелый транспорт по данному участку передвигается в постоянном режиме. Возникает вероятность дальнейшего разрушения конструкций моста, - рассказали активисты.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Люди ломились оттуда»: в Самаре летчиков судят за то, что они самовольно вывозили жителей из зоны отчуждения Чернобыля
По мнению обвинения, экипаж не был в 30-километровой зоне отчуждения, а работы по эвакуации проводил по собственной воле, а не по приказу органов исполнительной власти
Новости 24
15 сентября орловцы присоединятся к «Кроссу Нации»
В аварии на Московском шоссе в Орле пострадала 4-летняя девочка
В отношении орловца, избившего свою собаку, возбудили уголовное дело
Пожарные тушили легковушку под Орлом
Трое орловских молодых специалистов получили награду «Будущее России»
Улицу Горького в Орле не поделили два попутных «Опеля»
Двое орловцев вырастили более 30 килограммов конопли
Сбербанк выдает крупному бизнесу кредиты за 7 минут
В Орле на улице Комсомольской троллейбус сбил женщину
Орловские чиновники: уличные фонари необходимо включать с приближением темноты
Под Орлом в ДТП погибли два человека
Орловцы просят запустить прямой маршрут общественного транспорта до остановки «Школа ГАИ»
Орловские юные мастерицы победили в фестивале «Наследники традиций»
Орловские чиновники: электронные табло работают исправно
В Орел привезут коллекцию картин из брянской частной галереи изобразительных искусств
В отреставрированных орловских скверах установят камеры видеонаблюдения
Молодой специалист в России зарабатывает в среднем 22 тысячи рублей