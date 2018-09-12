В 2019 году в орловской глубинке отремонтируют мост через реку Цон

СЕГОДНЯ 15:37 2018-09-12T15:38:30+03:00

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По обращению орловских активистов в региональное правительство, в Урицком районе отремонтируют мост через реку Цон. Разработка проекта капитального ремонта аварийной переправы уже стартовала. Планируется начать строительство в 2019 году.

- На мосту произошел обвал одной из несущих плит конструкции. Упавшая плита и мостовое ограждение лежат на берегах и дне реки Цон. Пропускная способность дороги стала меньше, - отметили в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

Напомним, мост через реку Цон расположен на автодороге «Нарышкино – Сосково». Эта дорога имеет региональный уровень значения. По ней выстроены маршруты пассажирских автобусов, которые курсируют от Орла до населенных пунктов Урицкого и Сосковского районов.

Как сообщает департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, до начала капремонта моста будут организованы работы по поддержанию транспортно-эксплуатационного состояния объекта.

- Проведение ремонта моста нельзя откладывать, так как тяжелый транспорт по данному участку передвигается в постоянном режиме. Возникает вероятность дальнейшего разрушения конструкций моста, - рассказали активисты.