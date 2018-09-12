По факту взрывов в доме по улице Красноармейской в Орле возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-12T12:01:47+03:00

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По факту двух взрывов в многоквартирном доме по улице Красноармейской в Орле возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ: «Халатность». Должностные лица, по чьей вине произошел повторный случай ЧП, понесут ответственность.

Напомним, первый взрыв бытового газа в доме произошел 14 августа, из-за чего одна из квартир загорелась. В результате пострадали два человека. С ожогами разной степени тяжести их доставили в больницу.

- После проведения осмотра и обследования помещений и коммуникаций должностными лицами своевременные меры по недопущению повторных фактов взрывов и возгораний, а также по эвакуации людей из жилых помещений многоквартирного дома приняты не были, - отметила Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Причины и условия, повлекшие взрыв, установлены и устранены не были. Однако газоснабжение и электроснабжение дома снова восстановили. Повторный случай произошел спустя десять дней, 24 августа. В результате взрыва пострадал еще один житель дома.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. За ходом расследования установлен личный контроль руководителя следственного управления генерал-майора юстиции Анатолия Щурова, - добавила Юлия Дорофеева.