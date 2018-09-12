2018-09-12T12:01:47+03:00
Происшествия

По факту взрывов в доме по улице Красноармейской в Орле возбудили уголовное дело

Должностные лица, по чьей вине произошел повторный случай ЧП, понесут ответственность
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: СУ СК РФ по Орловской областиФото: СУ СК РФ по Орловской области
Изменить размер текста:

По факту двух взрывов в многоквартирном доме по улице Красноармейской в Орле возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ: «Халатность». Должностные лица, по чьей вине произошел повторный случай ЧП, понесут ответственность.

Напомним, первый взрыв бытового газа в доме произошел 14 августа, из-за чего одна из квартир загорелась. В результате пострадали два человека. С ожогами разной степени тяжести их доставили в больницу.

- После проведения осмотра и обследования помещений и коммуникаций должностными лицами своевременные меры по недопущению повторных фактов взрывов и возгораний, а также по эвакуации людей из жилых помещений многоквартирного дома приняты не были, - отметила Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Причины и условия, повлекшие взрыв, установлены и устранены не были. Однако газоснабжение и электроснабжение дома снова восстановили. Повторный случай произошел спустя десять дней, 24 августа. В результате взрыва пострадал еще один житель дома.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. За ходом расследования установлен личный контроль руководителя следственного управления генерал-майора юстиции Анатолия Щурова, - добавила Юлия Дорофеева.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В отношении орловца, избившего свою собаку, возбудили уголовное дело
Пожарные тушили легковушку под Орлом
Трое орловских молодых специалистов получили награду «Будущее России»
Улицу Горького в Орле не поделили два попутных «Опеля»
Двое орловцев вырастили более 30 килограммов конопли
Сбербанк выдает крупному бизнесу кредиты за 7 минут
В Орле на улице Комсомольской троллейбус сбил женщину
Орловские чиновники: уличные фонари необходимо включать с приближением темноты
Под Орлом в ДТП погибли два человека
Орловцы просят запустить прямой маршрут общественного транспорта до остановки «Школа ГАИ»
Орловские юные мастерицы победили в фестивале «Наследники традиций»
Орловские чиновники: электронные табло работают исправно
В Орел привезут коллекцию картин из брянской частной галереи изобразительных искусств
В отреставрированных орловских скверах установят камеры видеонаблюдения
Молодой специалист в России зарабатывает в среднем 22 тысячи рублей