2018-09-11T14:57:38+03:00
Спорт

Орловский вратарь «Спартака» вернется на поле

Александр Селихов успешно восстановился после операции
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Александр Селихов прошёл контрольное обследование в римской клинике "Villa Stuart"Александр Селихов прошёл контрольное обследование в римской клинике "Villa Stuart"Фото: Личный Архив
Изменить размер текста:

11 сентября прошло ровно четыре месяца со дня тренировки, на которой серьезную травму получил талантливый орловский голкипер «Спартака» Александр Селихов. Диагноз более чем серьезный: разрыв ахиллова сухожилия. Экстренная операция была проведена в Италии. Сейчас с уверенностью можно сказать: все прошло успешно.

- 10 сентября Саша прошёл контрольное обследование в римской клинике «Villa Stuart». Прогнозы самые оптимистичные. Изначально на восстановление было отведено полгода, но уже сейчас ясно, что на поле он сможет вернуться раньше, - рассказал «Комсомолке» отец голкипера Александр Селихов старший.

Правда дискомфорт от травмы Александр все еще испытывает. Но это не мешает спортсмену проводить на тренировках по 5-6 часов в сутки.

- К возвращению на поле готов,- написал голкипер в своем Инстаграме.

Фамилия орловца есть в списке В, заявки «Спартака» на Лигу Европы. Напомним, первый матч красно-белые проведут 20 сентября в Вене против «Рапида». Скорее всего, эту игру Александр Селихов все еще проведет на скамейке запасных.

- Думаю, Саша вернется на поле через месяц. Все идет по плану и это не может не радовать, - отметил отец футболиста.

Досье «КП»

Александр Селихов родился 7 апреля 1994 года в Орловской области. С 2013 по 2016 играл за «Амкар». С 2016 года защищает ворота московского «Спартака»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Электронные табло в Орле работают исправно
В Орел привезут коллекцию картин из брянской частной галереи изобразительных искусств
В отреставрированных орловских скверах установят камеры видеонаблюдения
Молодой специалист в России зарабатывает в среднем 22 тысячи рублей
В Орле на улице Гагарина вернут остановку возле школы № 26
Андрей Клычков получил удостоверение Губернатора Орловской области
На Орловщине продолжаются профилактические мероприятия против гриппа
22 сентября Банк России в Орле проведет день открытых дверей
Орловская область заняла 4-е место по сбору зерновых культур в ЦФО
Орловский театр «Русский стиль» готовит новую комедию
Банк УРАЛСИБ снизил ставку по рефинансированию потребительских кредитов до 11,4%
На орловской трассе при обгоне столкнулись две легковушки
В конце сентября орловцы присоединятся к всемирному Дню ходьбы
ДТП под Орлом: перевернулась иномарка
10 ноября в Орле откроется выставка полотен лучших российских художников
Почти миллион рублей в качестве штрафа заплатит экс-сотрудник орловской колонии
На улице МОПРа в Орле в забор детского сада въехал микроавтобус
В одном из орловских сел задержали мужчину, избившего 84-летнюю пенсионерку
В воскресенье от пожара в хозпостройках в Орле пострадали автомобиль и жилой дом
В Орле приводят в порядок газоны
В Орле на улице 1-ой Курской тушили гараж
В орловской глубинке на переходе сбили пешехода
20 сентября в музее писателей-орловцев пройдет поэтический вечер
Предварительные итоги выборов Губернатора Орловской области: победу одержал Андрей Клычков