Орловский вратарь «Спартака» вернется на поле

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-11T14:57:38+03:00

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11 сентября прошло ровно четыре месяца со дня тренировки, на которой серьезную травму получил талантливый орловский голкипер «Спартака» Александр Селихов. Диагноз более чем серьезный: разрыв ахиллова сухожилия. Экстренная операция была проведена в Италии. Сейчас с уверенностью можно сказать: все прошло успешно.

- 10 сентября Саша прошёл контрольное обследование в римской клинике «Villa Stuart». Прогнозы самые оптимистичные. Изначально на восстановление было отведено полгода, но уже сейчас ясно, что на поле он сможет вернуться раньше, - рассказал «Комсомолке» отец голкипера Александр Селихов старший.

Правда дискомфорт от травмы Александр все еще испытывает. Но это не мешает спортсмену проводить на тренировках по 5-6 часов в сутки.

- К возвращению на поле готов,- написал голкипер в своем Инстаграме.

Фамилия орловца есть в списке В, заявки «Спартака» на Лигу Европы. Напомним, первый матч красно-белые проведут 20 сентября в Вене против «Рапида». Скорее всего, эту игру Александр Селихов все еще проведет на скамейке запасных.

- Думаю, Саша вернется на поле через месяц. Все идет по плану и это не может не радовать, - отметил отец футболиста.

Досье «КП»

Александр Селихов родился 7 апреля 1994 года в Орловской области. С 2013 по 2016 играл за «Амкар». С 2016 года защищает ворота московского «Спартака»