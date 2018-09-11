В Орле проверили семь аварийных домов, оставшихся без управления УК

СЕГОДНЯ 12:08 2018-09-11T12:08:36+03:00

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В Орле проверили семь аварийных домов, оставшихся без «опеки» управляющих компаний. Мониторинг провели местные активисты. В основном они осмотрели дома, которые были построены более 60 лет назад.

Сами жильцы оценили состояние своих домов как очень плохое. Так, например, в доме № 100 А по улице Пушкина треснула несущая стена. Во всех проверенных домах протекает кровля. В квартирах дома № 11 на Бульваре Победы и в доме № 58 на улице Карачевской от чрезмерной сырости стены и потолок покрыты плесенью. Кроме того, в негодность пришел фундамент: крошится кирпич, отвалилась штукатурка. В подъездах проверенных домов также отслоилась краска на стенах, в отдельных местах и вовсе нет штукатурки.

- Все проблемы гражданам приходится решать самостоятельно. Проживать в таких домах опасно. Здесь старая проводка, которая в любой момент может привести к короткому замыканию. Необходимо привести в порядок кровлю, - отметили орловские активисты.

По итогам проверки активисты направили обращение в городскую администрацию с просьбой принять меры по содержанию домов, пока не решится вопрос о сносе или переселении.

Напомним, согласно Жилищному кодексу РФ, многоквартирный дом не должен находиться без управления. Собственники жилья обязаны выбрать способ управления домом. Если же собственники его так и не выбрали, то за них этот выбор должен сделать орган местного самоуправления. Аварийный многоквартирный дом не является исключением, так как находится в процессе эксплуатации и должен соответствующим образом обслуживаться.