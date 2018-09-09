Орловские силачи заняли первое место на соревнованиях в Туле

СЕГОДНЯ 19:00 2018-09-09T19:20:18+03:00

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В субботу, 8 сентября, состоялся кубок города Тулы по силовому экстриму. Зрелищные соревнования в День города прошли на центральной площади у здания регионального правительства. Участие приняли силачи из регионов ЦФО. Конкуренция была нешуточной. Лучшим оказались орловские спортсмены. Наша команда завоевала первое место.

- Это был очень тяжелый турнир. Трое атлетов получили травмы, один снялся. Это было на грани, настоящий экстрим. Мы выступали в меньшинстве, в нашей команде не хватало одного атлета но все же победили, - прокомментировал участник орловской команды Владимир Ширяев.

Одним из самых зрелищных моментов соревнований стало выступление орловской спортсменки Натальи Руденской. Девушке удалось сделать казалось бы, невозможное. В одиночку она не только сдвинула с места огромный грузовик «КАМАЗ», но и прокатила его по главной тульской площади. Кадры смотрите на видео.

ЗНАЙ НАШИХ!

Командный чемпионат «Сила Тулы» 2018. Первое место и кубок победителей получила орловская команда.

Владимир Булгаков, МС России по тяжелой атлетике, МСМК по становой тяге, победитель Богатыри Черноземья 2017, победитель Богатыри Брянщины 2018.

Андрей Поляков, МС по армлифтингу, абсолютный чемпион России по армлифтингу 2016, бронзовый призер Кубка Росси по силовому экстриму 2016 до 105 кг.

Владимир Ширяев, КМС по бодибилдингу, чемпион г. Орла по бодибилдингу 2018, Бронзовый призер Богатыри Черноземья 2017, 3х кратный призер Богатыри Брянщины 2016, 2017 и 2018.

Наталья Руденская, МС по становой тяге, Абсолютная чемпионка Кубка Мира по пауэрлифтингу 2017, Абсолютная чемпионка Кубка СНГ по пауэрлифтингу 2016, Абсолютная чемпионка г. Орла по пауэрлифтингу 2018, абсолютная чемпионка Русь Богатырская на поле Куликовом 2018.