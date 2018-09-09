Орловцы могут написать письмо Тургеневу

СЕГОДНЯ 13:44 2018-09-09T13:49:19+03:00

Принять участие в конкурсе можно до 1 октября

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В год празднования 200-летнего юбилея великого русского писателя государственный музей Спасское-Лутовиново предлагаем всем желающим принять участие в литературном конкурсе «Письмо Тургеневу». Организаторы ждут работы до 1 октября

- Вы можете обратиться к Ивану Сергеевичу в форме письма, небольшого поэтического или прозаического произведения. Представьте, что вы — современник писателя или восторженный читатель, или придирчивый критик, живущий в XXI веке. Вы можете обсудить с адресатом его творчество, биографию, политику, литературу, искусство и многое другое, - рассказали организаторы.

Прежде чем садиться за работу музейные работники советую перечитать письма самого Тургенева. Это маленькие шедевры эпистолярного стиля. Особое искусство писателя заключалось, в том числе, в его умении с одинаковой легкостью и свободой пользоваться всеми жанрами, формами и стилями письма: будь то письма-дневники или письма-мемуары, письма-исповеди или шуточные стихотворные послания, философские монологи.

Лучшие письма участников конкурса будут публиковаться на сайте музея-заповедника в течение юбилейного 2018 года. Призеры получат памятные подарки, победитель будет награжден сертификатом на посещение музея-заповедника.

- Ждем ваших писем по адресу: 303002, Орловская область, Мценский район, ул. Музейная, д. 3 или на электронную почту музея msmuzey@mce.orel.ru, - обратились к орловцам сотрудники музея.

ЗНАЙ!

Иван Сергеевич Тургенев – классик русской литературы, первый русский писатель, при жизни удостоившийся мировой известности, прежде всего, как автор "Записок охотника". Поэт, публицист, переводчик, философ, драматург, Тургенев заложил основы русского классического романа. Художественное мастерство Тургенева-романиста высоко ценили великие современники в России, Западной Европе, Америке. Литературный преемник Пушкина, хранитель «великого и могучего» русского языка, Тургенев явился создателем классических образов, ставших воплощением русского характера, русского человека. Его произведения переведены на все европейские языки и известны во всем мире.