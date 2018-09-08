Орловские предприятия проверили на законность продажи леса

СЕГОДНЯ 11:50 2018-09-08T11:51:49+03:00

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На Орловщине прошли рейды по предприятиям, которые занимаются продажей пиломатериалов. Оказалось, что некоторые продавцы осуществляли сделки незаконно - без их регистрации в Единой государственной системе учета древесины и сделок с ней.

- Согласно российскому законодательству, с 2013 года все торгующие пиломатериалами организации должны быть зарегистрированы в системе Лес-ЕГАИС, где должны фиксироваться все сделки с древесиной. Это касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся как оптовыми, так и розничными продажами, - отметили в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

После проведенного рейда выяснилось, что только на одной из орловских фирм купля-продажа была оформлена правильно и с соблюдением закона: выданы соответствующие чеки и документы, а также все сделки зарегистрированы в системе Лес-ЕГАИС. О сомнительных предприятиях в контрольные ведомства были направлены соответствующие сведения.

- Регистрация всех сделок с древесиной в системе Лес-ЕГАИС направлена на обеспечение прозрачности продажи пиломатериалов и предотвращение деятельности «черных лесорубов». Если продавец не вносит данные в систему, это не только является административным правонарушением, но и говорит о том, что реализуемая древесина могла быть заготовлена незаконно, - рассказали активисты.