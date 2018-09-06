2018-09-06T15:00:00+03:00
Общество

На Орловщине будут развивать родовые поместья

Сейчас в области по-прежнему много брошенных хозяевами земельных участков
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На Орловщине будут развивать родовые поместьяНа Орловщине будут развивать родовые поместьяФото: Архив "КП"
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Орловские активисты подготовили предложения по развитию на территории области родовых поместий. Это такие населенные пункты, которые образуют люди, желающие жить ближе к природе и развивать экотуризм.

По сей день в селах Орловщины остается много заброшенных участков с остатками стройки. Часто на такие земли вступить в наследство нельзя. Из-за этогоразрушенные дома так и стоят без хозяев, а участки зарастают бурьяном. К тому же, молодые специалисты сами бегут из таких мест. Для них сельская жизнь непривлекательна, здесь маленькая заработная плата.

Кроме того, как подчеркивают орловские активисты, одной из причин бегства населения являются сложности с получением земельных участков под сельскохозяйственную деятельность и строительством на выделенных землях жилых домов. А главным сдерживающим фактором остается жесткое земельное законодательство.

- Необходимо разрешить владельцам поместий строить жилые дома на землях сельхозназначения и запретить все правовые процедуры с землей, кроме передачи в наследство. Тогда нормативно-правовая база региона будет приведена в соответствие федеральным законам, появятся правовые инструменты поддержки родовых поместий», - рассказали «КП» в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

Поселения родовых поместий в Орловской области начали развиваться с 2003 г. В настоящее время в родовых поместьях постоянно живут 12 семей, из которых 7 проживают сезонно.

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