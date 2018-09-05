Как исправляют трудных орловских подростков
Расположенное на окраине Орла здание обтянутое колючей проволокой местные прозвали «СИЗО для малолетних». Но мало кто знает, что учреждение это вовсе не похоже на тюремное.
Для ребят, которые однажды оступились, в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей созданы все условия. Тут они учатся, отдыхают, и самое главное - работают над своими ошибками.
В этом им помогают учителя, психологи, священники, в здании даже есть комната для молитв. А еще их регулярно навещают сотрудники регионального Следственного комитета. Беседы проводятся индивидуально с каждым ребенком и цель их гораздо шире, чем рассказать о преступлении и наказании.
Есть комната для молитв.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН
Во вторник, 4 сентября, в Центе в рамках межведомственной акции «Подросток под защитой закона» побывала Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области. Индивидуальная беседа с 13-летним подростком длилась более часа и скорее напоминала душевный разговор.
Парень попал в Центр уже во второй раз. В том, что совершил - раскаивается.
- Мы с другом украли коробку с пожертвованиями на храм. Зачем это сделал, сам не знаю, мне действительно стыдно, - рассказал подросток.
В Центре он пробудет 30 дней.
- Когда вернусь домой первое что сделаю, попрошу прощения у мамы, - пообещал он.
Мальчик воспитывается в многодетной семье. У него шесть братьев и сестер. Семья находится на учете в полиции. Впрочем, попадают в Центр и дети из вполне благополучных семей.
- Чаще всего к нам попадают сироты, но есть и исключения. Каждый может оступиться и наша задача в этот сложный момент протянуть руку помощи. Уверен, плохих детей не бывает, у всех есть шанс исправиться, - рассказал «КП» Максим Кашкаров, начальник Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД РФ по Орловской области.
Ребята рисуют под присмотром воспитателей.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН
ЗНАЙ
Центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел: обеспечивают круглосуточный прием и временное содержание несовершеннолетних правонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья и предупреждения повторных правонарушений.