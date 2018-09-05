Как исправляют трудных орловских подростков

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-05T12:10:18+03:00

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Расположенное на окраине Орла здание обтянутое колючей проволокой местные прозвали «СИЗО для малолетних». Но мало кто знает, что учреждение это вовсе не похоже на тюремное.

Для ребят, которые однажды оступились, в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей созданы все условия. Тут они учатся, отдыхают, и самое главное - работают над своими ошибками.

В этом им помогают учителя, психологи, священники, в здании даже есть комната для молитв. А еще их регулярно навещают сотрудники регионального Следственного комитета. Беседы проводятся индивидуально с каждым ребенком и цель их гораздо шире, чем рассказать о преступлении и наказании.

Есть комната для молитв.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Во вторник, 4 сентября, в Центе в рамках межведомственной акции «Подросток под защитой закона» побывала Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области. Индивидуальная беседа с 13-летним подростком длилась более часа и скорее напоминала душевный разговор.

Парень попал в Центр уже во второй раз. В том, что совершил - раскаивается.

- Мы с другом украли коробку с пожертвованиями на храм. Зачем это сделал, сам не знаю, мне действительно стыдно, - рассказал подросток.

В Центре он пробудет 30 дней.

- Когда вернусь домой первое что сделаю, попрошу прощения у мамы, - пообещал он.

Мальчик воспитывается в многодетной семье. У него шесть братьев и сестер. Семья находится на учете в полиции. Впрочем, попадают в Центр и дети из вполне благополучных семей.

- Чаще всего к нам попадают сироты, но есть и исключения. Каждый может оступиться и наша задача в этот сложный момент протянуть руку помощи. Уверен, плохих детей не бывает, у всех есть шанс исправиться, - рассказал «КП» Максим Кашкаров, начальник Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД РФ по Орловской области.

Ребята рисуют под присмотром воспитателей.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

ЗНАЙ

Центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел: обеспечивают круглосуточный прием и временное содержание несовершеннолетних правонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья и предупреждения повторных правонарушений.