2018-09-05T10:35:52+03:00
Общество

«Ростелеком» и Министерство энергетики Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве

Цель соглашения – долговременное сотрудничество сторон для развития цифровой энергетики Российской Федерации и решения инновационных задач, совместной разработки и внедрения технологий промышленного интернета
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«Ростелеком» и Министерство энергетики РФ подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на инновационное развитие экономики, повышение эффективности электроэнергетики за счет автоматизации и цифровой трансформации и внедрение технологий промышленного интернета. Подписи под соглашением поставили Вице-президент по отраслевым решениям ПАО «Ростелеком» Роман Шульгинов и Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов.

Цель соглашения – долговременное сотрудничество сторон для развития цифровой энергетики Российской Федерации и решения инновационных задач, совместной разработки и внедрения технологий промышленного интернета.

Соглашение определяет общие условия и направления долговременного сотрудничества сторон. В частности, документ направлен на содействие внедрению инновационных технологий, в том числе промышленного интернета, аналитики больших массивов данных, а также на проработку возможности использования технологий промышленного интернета, организацию и проведение конференций, семинаров и презентаций в рамках совместной деятельности, подготовку и публикацию научных, информационных и иных изданий.

Для постоянного взаимодействия по вопросам реализации соглашения, стороны назначили ответственных представителей. «Ростелеком» и Министерство энергетики РФ планируют обмениваться информацией, необходимой для разработки согласованных мер по реализации соглашения, и по мере необходимости создавать совместные рабочие группы.

«Подписание соглашения – важный этап цифровизации энергетического комплекса России. Использование цифровых платформ и систем сбора первичных данных на объектах электроэнергетики позволит внедрить новые принципы управления, вывести электроэнергетику на новый уровень интеллектуализации и сделать одной из наиболее передовых отраслей. Цифровизация позволит получить значительную экономию ресурсов, сделать отрасль более эффективной, а объекты электроэнергетики более экологичными», – комментирует подписание соглашения Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов.

«Ростелеком» разрабатывает решения в области промышленного интернета с использованием лучших практик. Набор цифровых сервисов, которые сейчас компания предлагает энергетической отрасли, позволяет предприятиям как создавать собственные IoT-системы, так и пользоваться комплексом готовых решений – все зависит от потребностей и задач клиентов», – говорит Вице-президент по отраслевым решениям ПАО «Ростелеком» Роман Шульгинов.

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