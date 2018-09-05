Виновному в тройном ДТП орловцу ужесточили наказание

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-05T10:00:32+03:00

Мужчина проведет в колонии-поселении на три года больше

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Орловский областной суд пересмотрел дело орловца, год назад устроившего в городе тройное ДТП.

Напомним, увидев автомобиль ДПС мужчина попытался скрыться на своей иномарке. Нарушая скоростной режим, он выехал на трассу «Орел-Брянск». Пытаясь избежать погони, орловец выехал на встречную, чтобы обогнать фуру, и врезался в попутную легковушку. За рулем авто была женщина. Легковушку вынесло с дороги и завернуло вокруг опоры линии электропередач, женщина-водитель погибла.

После столкновения нарушитель продолжил движение, из-за чего столкнулся еще с двумя автомобилями. Дальше он следовать не смог и был пойман сотрудниками полиции. Однако воспользовавшись суматохой, вызванной ДТП, ему вновь удалось избежать наказания. Нарушитель спокойно сел за руль своей иномарки и скрылся. Утром мужчину задержали около его же дома.

- Орловец вину не признал, однако частично возместил вред дочери погибшей женщины и выплатил ей 70 тысяч рублей. Смягчающим обстоятельством приговора было и то, что у мужчины был несовершеннолетний ребенок. За неоднократное привлечение к административной ответственности за нарушение правил ПДД, а также за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении, с лишением прав на два года, - рассказали «КП» в пресс-службе облсуда.

Однако приговор был обжалован в апелляции. Наказание виновнику аварии усилили с двух до пяти лет лишения свободы в колонии-поселении, с лишением прав на управление транспортными средствами на три года.