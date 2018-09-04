Врио губернатора Орловской области пригласил президента на празднование 200-летия Тургенева
Во вторник, 4 сентября, президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио Губернатора Орловской области Андреем Клычковым. Речь шла о социально-экономическом развитии региона.
- Удалось сократить государственный долг области более чем на 200 миллионов рублей. При этом видим рост объема инвестиций по сравнению с 2017 годом, - подчеркнул глава Орловщины. - Мы планируем до конца года создать около двух тысяч рабочих мест. Благодаря тому, что начали активно работать с инвесторами.
Андрей Клычков подробно рассказал Президенту о реализуемых инвестиционных проектах, осуществленных работах в сфере дорожного строительства и формирования комфортной городской среды.
Особое внимание в области также уделяется аграрной составляющей. В 2018 году орловские аграрии ожидают урожай не ниже показателей прошлого года: около четырех тонн зерновых на одного жителя.
Владимир Путин задал вопрос о поддержке областной системы здравоохранения. Напомним, на данные цели федеральным центром было выделено 500 миллионов рублей.
- Средства по просьбам орловцев направляются на закупку медицинского оборудования, мобильных ФАПов и мамографа, строительство фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленной местности, - сообщил Андрей Клычков.
В завершении встречи Андрей Клычков пригласил Владимира Путина на празднование 200-летия Ивана Тургенева.
- Вам удалось за это время поставить работу на системную основу. Надеюсь, у вас получится реализовать планы, о которых вы сказали, - резюмировал Владимир Путин.