2018-09-04T16:58:05+03:00
Общество

Врио губернатора Орловской области пригласил президента на празднование 200-летия Тургенева

Состоялась встреча Владимира Путина с Андреем Клычковым
Анастасия ВАРДАНЯН
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Фото: с сайта Кремля.Фото: с сайта Кремля.
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Во вторник, 4 сентября, президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио Губернатора Орловской области Андреем Клычковым. Речь шла о социально-экономическом развитии региона.

- Удалось сократить государственный долг области более чем на 200 миллионов рублей. При этом видим рост объема инвестиций по сравнению с 2017 годом, - подчеркнул глава Орловщины. - Мы планируем до конца года создать около двух тысяч рабочих мест. Благодаря тому, что начали активно работать с инвесторами.

Андрей Клычков подробно рассказал Президенту о реализуемых инвестиционных проектах, осуществленных работах в сфере дорожного строительства и формирования комфортной городской среды.

Особое внимание в области также уделяется аграрной составляющей. В 2018 году орловские аграрии ожидают урожай не ниже показателей прошлого года: около четырех тонн зерновых на одного жителя.

Владимир Путин задал вопрос о поддержке областной системы здравоохранения. Напомним, на данные цели федеральным центром было выделено 500 миллионов рублей.

- Средства по просьбам орловцев направляются на закупку медицинского оборудования, мобильных ФАПов и мамографа, строительство фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленной местности, - сообщил Андрей Клычков.

В завершении встречи Андрей Клычков пригласил Владимира Путина на празднование 200-летия Ивана Тургенева.

- Вам удалось за это время поставить работу на системную основу. Надеюсь, у вас получится реализовать планы, о которых вы сказали, - резюмировал Владимир Путин.

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