Духовник патриарха Кирилла батюшка Илий, будучи ребенком, нашел немецкую карту, которая помогла победить в Орловско-Курской битве

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-04T14:19:25+03:00

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В этом году исполнилось 75-лет победы на орловско-курской дуге. Казалось бы, о сражении, которое переломило ход Великой Отечественной в пользу красной армии, написано и сказано все. Но одна загадка много лет терзала дочь маршала Рокоссовского, который спланировал и блестяще провел операцию по освобождению Белгорода, Курска и Орла.

- Отец рассказывал, что планируя операцию на Курской дуге у него было четыре источника информации. Первые два удалось добыть разведчикам, третьим стали плененные немецкие саперы, а еще была карта, которую достал простой деревенский мальчишка, - рассказала Надежда Константиновна Рокоссовская. – Мне эта информация много лет не давала покоя. Узнать, кто же этот смелый ребенок, было, казалось, несбыточной моей мечтой.

То, что случилось дальше, сама Надежда Константиновна иначе как чудом не называет. На одном из православных форумов она прочла историю о немецкой карте, которую будучи 10-летним мальчишкой нашел схиархимандрит Илий (Ноздрин).

- Неужели это он, - мелькнуло у нее в голове. Даты и география событий совпадали. Но я решила, что нужно все проверить. Но как? Где я, рядовой преподаватель МГИМО, и он – духовник самого патриарха Кирилла, взять благословения у которого мечтают миллионы человек, - вспоминает Надежда Константиновна.

«Но была, не была», - решила дочка маршала и два года назад оправилась вместе с мужем в Оптику Пустынь, где служит схиархимандрит Илий.

- Как только закончилась служба, его окружила толпа паломников. Я даже и не пыталась пробиться, толкаться локтями не в моем характере, - рассказала Надежда Константиновна.

Батюшка Илий рассказал орловцам о событиях февраля 1943 годаФото: Анастасия ВАРДАНЯН

Вернувшись в Москву, Надежда Константиновна отправилась в церковь. Своему духовнику она поведала о том, как мечтает встретиться с батюшкой Илием. Спустя некоторое время в доме Рокоссовских раздался телефонный звонок.

- Батюшка Илий вас уже давно ждет, приезжайте! – сказал голос на другом конце телефонного провода.

Так дочка маршала оказалась в гостях у схиархимандрита. За столом с чаем и печеньями, гостеприимный батюшка рассказал о событиях 15 февраля 1943 года. Десятилетний Алеша (имя батюшки до подстрига) тогда с матерью жил в оккупированной немцами орловской деревне Редкино.

- Я тот день очень хорошо помню. Возвращался я из соседней деревни, где навещал крестную. Сначала я долго не мог уйти от нее. Что-то будто удерживало меня, голос с выше говорил: «побудь еще». А потом получил другое указание: «отправляйся в путь». По дороге я заметил немецкую машину, из которой на крутом повороте что-то выпало. Фашисты не заметили и поехали дальше. Оказалось, что это планшет, который я любопытный мальчонка, тут же поднял, - вспоминает батюшка Илий.

Оказавшись дома, Алеша открыл планшет, внутри которого была аккуратно свернутая карта с немецкими надписями.

- Я тогда хоть и ребенком был, хорошо понимал ценность находки. А еще знал: за такое немцы убьют и меня и мамку, да что там всю деревню сожгут. Испугался тогда не на шутку. Не знаю, как поступил бы, но все решил случай. Когда я рассматривал карту в дом зашел один из пленных красноармейцев, кажется, имя его было Андрей. Он взял карту и заверил, что передаст ее куда следует, - рассказал батюшка Илий.

Схватившись пропажи, немцы переполошили всю деревню. Но ничего так и не нашли. По деревне ходили слухи, что офицеров, потерявших карту, расстреляли.

Пленного Андрея Алеша больше не видел. Как ему удалось передать карту маршалу Рокоссовскому, история умалчивает. Но в том, что это было именно так, не сомневается, ни сам батюшка Илий, ни дочка полководца.

Кстати, сам батюшка до подстрига в монахи служил в армии. Там он впервые прочел в одной из книг про карту, которую маршалу Роскоссковскому помог добыть деревенский мальчишка. Он хорошо понимал, что речь идет о нем, но долгое время ни кому об этом не рассказывал.

- То что случилось со мной - это божий промысел. Уверен, таких чудес во время войны было множество. Именно Господь дал нам Победу, а ни какой не Сталин, - уверен cхиархимандрит Илий.

Одним из экспонатов в музее Рокоссовского стала подробная схема местности, которую нарисовал батюшка Илий. На ней он отметил место, где нашел планшет с картой.