В Орле открыли фонтан в сквере Юности

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-04T10:08:37+03:00

На благоустройство было потрачено 48 миллионов рублей

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Новый сквер напротив завода Медведева наверняка уже очень скоро станет любимым местом отдыха горожан. Он был благоустроен по многочисленным просьбам местных жителей. Торжественное открытие состоялось в понедельник, 3 сентября.

Главной изюминкой нового облика сквера «Юность» стал современный свето-музыкальный фонтан. Рядом с ним расположилась детская игровая площадка

- Общая сумма средств, направленная на реализацию проекта, составила около 48 миллионов рублей. Выполнены работы по мощению более 2 тысяч квадратных метров тротуарной плитки, произведена установка светильников, малых архитектурных форм, работы по озеленению, - рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.

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В 2018 году на всей территории Орловской области стартовал губернаторский проект «Наш дом: комфортная среда». На его реализацию была выделена беспрецедентная сумма – 539,3 миллионов рублей. При этом 250 миллионов. рублей удалось привлечь из бюджета Правительства Москвы.

На эти деньги всего будут обустроены 174 дворовые территории в 47 муниципальных образованиях региона и более 30 общественных пространств в 14 населенных пунктах. Конкретные адреса были определены по предложениям жителей.