7 сентября в Орле пройдет book-фест «Тургеневская осень»

СЕГОДНЯ 10:20 2018-09-03T10:19:42+03:00

В трамваях и троллейбусах будут звучать произведения писателя в исполнении известных артистов

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В Орле продолжается цикл запланированных мероприятий к 200-летнему юбилею Ивана Тургенева. 7 сентября, в городе стартует так называемый book-фест «Тургеневская осень», стать участником которого сможет любой желающий.

Центральным местом проведения фестиваля станет улица Ленина. Около библиотеки имени Крылова здесь, в 11 утра, пройдетфлешмоб «Читаем Тургенева». В нем примут участие воспитанники театральных студий. Они будут раздавать буклеты с рецептами любимых блюд писателя-орловца.

Массовое чтение книг в Орле пройдут в этот день немного раньше. В 10 утра под ровесником писателя, дубом у дома №2 на бульваре Победы, состоится литмоб «Мой Тургенев!». Еще одни чтения запланировано провести в сквере у библиотеки имени Фета. В полдень там соберется целый читальный зал под открытым небом. Всех желающих познакомят с поэтическими произведениями Тургенева, которые вдохновили известных русских композиторов на оперы, романсы и водевили.

На Тургеневском бережке в 12:30орловцы смогут принять участие в квесте БиблиоPuzzle «200 лет спустя». Им будут задавать вопросы о жизни и творчестве писателя, а за правильные ответы давать кусочки пазла.

Кроме того, в этот день, в юношеской библиотеке-филиале №8 будут открыты выставки «Мода времен Тургенева», «Девичья комната», «Кабинет Базарова», «Комната Варвары Петровы». А в 16 часовперед КДЦ «Металлург» состоятся чтения Ивана Тургенева, опрос «Любимая книга», литературные игры и викторины.

Также, по сообщению пресс-службы городской администрации, book-фест поддержит и трамвайно-троллейбусное предприятие. Поэтому в этот день, 7 сентября, стихотворения Ивана Тургенева можно будет услышать в трамваях и троллейбусах в исполнении известных артистов театра и кино.