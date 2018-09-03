Орловские артисты примут участие в проекте «Тургенев в Польше»

СЕГОДНЯ 09:10 2018-09-03T09:22:17+03:00

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Артисты учебного театра «Диагональ» Орловского государственного института культуры выступят в Польше по приглашению проекта «Тургенев в Польше». Как отмечают организаторы культурного проекта, Иван Тургенев никогда не был в Польше, однако его 200-летие стало поводом для более детального знакомства местных жителей с русской классикой.

- Актеры из Орла представят зарубежным зрителям «Драматические эскизы. Зинаида. Ася. Вера». Этот спектакль для четырех актеров - портрет особого типа женщин, созданного русским писателем. Сценарий на основе текстов Тургенева создала Татьяна Сагайдачная, которая также отвечает за режиссуру выступления и сыграет роль Зинаиды. В образе Веры Николаевны на сцену выйдет Екатерина Рязанцева, Асю представит Виктория Скакун, Тургеневского героя - Дмитрий Булгаков. Все исполнители являются преподавателями Орловского государственного института культуры, - рассказали «КП» в пресс-службе правительства Орловской области.

Драматические эскизы на русском языке с польскими комментариями будут показаны трижды: в городе Варшаве 7 сентября, в Королевских Лазенках 8 сентября и 9 сентября в городе Лодзи в рамках Фестиваля «Лодзь Четырех Культур».

Кроме того, запланированы мастер-классы для учеников русскоязычной театральной школы «АпАрт», экскурсия «Тургенев в Варшаве», подготовленная совместно с Орловским объединенным государственным литературным музеем И. С. Тургенева, в ходе которой будет рассказано о связях нашего земляка и польской интеллигенции в XIX веке.

ЗНАЙ!

Проект «Тургенев в Польше» реализуется при грантовой поддержке Центра польско-российского диалога и согласия в рамках «Открытого конкурса».

Его партнерами выступают Орловский государственный институт культуры, Институт специальной и межкультурной коммуникации Факультета Прикладной Лингвистики УВ, Музей Лазенки Крулевски, Фестиваль «Лодзь Четырех культур», Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева, Клуб Головоломка Pol-Rus, туркомпания «Открытый мир».