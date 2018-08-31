«Мираторг» построил школьный многофункциональный спорткомплекс

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-31T12:04:46+03:00

Спорткомплекс стоимостью семь с половиной миллионов рублей есть теперь у Шаблыкинской средней школы им. А.Т.Шурупова

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В компании «Мираторг» в Орловской области трудится 1570 человек, из них 600 - в Шаблыкинском районе. Социальная политика – одно из важнейших направлений деятельности агрохолдинга. Спорткомплекс школы построен по современным стандартам и включает футбольную, волейбольную, баскетбольную и хоккейная площадки, теннисный корт, беговая дорожку и дорожку для прыжков в длину. При его создании были использованы современные износостойкие материалы. На всей территории объекта обеспечено беспрепятственное и безопасное перемещение людей с ограниченными физическими способностями. Покрытие дорожек выполнено из твердых нескользящих материалов, что обеспечивает дополнительную безопасность при занятии спортом.

- Достойная жизнь не ограничивается только высокой зарплатой: важно и наличие качественной инфраструктуры – особенно для детей и молодежи. Новый школьный спорткомплекс дает возможность занятий физкультурой и спортом круглый год и станет отличной базой для развития в Орловской области популярных направлений в спорте, включая, workout, - прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».