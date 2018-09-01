Брошенные во время капремонта орловские дома обретут новых подрядчиков

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-01T08:00:16+03:00

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Орловцы вновь пожаловались на недобросовестное выполнение капитального ремонта в ряде домов. Новыми поводами для беспокойства жителей стали не только качества и сроки выполняемых работ, но и недобросовестное поведение со стороны управляющих компаний.

Так, например, капитальный ремонт домов № 9 и № 10 на Бульваре Победы тянется до сих пор, хотя должен был завершиться еще в ноябре 2017 года. Подмосковная фирма, выполнив часть работ и нарушив условия договора, ушла с объекта. Подобная ситуация с этим же подрядчикам произошла еще в 14-ти многоквартирных домах в Орле. Теперь их незаконченными делами займется новая компания - орловская фирма ООО «Юнион».

В первую очередь, во всех домах отделают фасады и доработают системы отопления, чтобы жильцы смогли пережить осенние холода. Несколько позже рабочие приступят к ремонту водопровода и канализации. Согласно договору, полностью ремонт завершат к середине декабря этого года.

Хуже ситуация обстоит с домом № 5/7 по улице Карла Маркса. Оказалось, при проектировании подрядчик допустил ошибки, от чего ремонт дома сделать оказалось невозможно. Доработкой проекта занялся Фонд капремонта многоквартирных домов.

Еще одна жалоба поступила от жильцов дома № 18 по улице Спивака. Там из-за старых инженерных сетей произошел прорыв канализации. Подвальные помещения затопились. В бездействии обвинили Первую управляющую компанию. Теперь жильцам ничего не остается, как обратиться в Госжилинспекцию и ждать специалистов для проверки. Если окажется, что вина действительно лежит на плечах УК, ей придется не только оперативно устранить аварию, но и выплатить весомые штрафы.