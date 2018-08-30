Орловские активисты убрали берега Оки в деревне Жилина

СЕГОДНЯ 14:20 2018-08-30T14:20:52+03:00

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На днях орловские активисты провели субботник на берегу реки Ока в районе деревни Жилина. В этом местечке площадью около 2-х гектаров, которое пользуется большим спросом среди любителей отдохнуть на природе, удалось собрать более 30-ти мешков с мусором.

Контейнеров здесь нет, мусор остается под открытым небом. За летний период его накопилось очень много. Так как эта территория была отмечена на интерактивной карте проекта ОНФ «Генеральная уборка», активисты решили самостоятельно провести уборку и вывоз отходов.

На уборку активисты прихватили с собой три вида мешков для мусора: одни – для стекла, другие – для бумаги, третьи – для пластика. После сбора мусор был утилизирован.

- Мы провели уборку для того, чтобы люди, приходя сюда, чувствовали себя комфортно. Наши активисты будут следить за данной территорией и проводить ее уборку. Если мы хотим жить в красивой и чистой стране, то должны сами об этом заботиться, - рассказали «КП» в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

В мае это года орловские активисты уже проводили подобную акцию по раздельному сбору мусора в Орле. Тогда общественники занимались уборкой сквера Гуртьева в формате плоггинга, то есть во время пробежки.

Напомним, каждый орловец может отметить нелегальные свалки на интерактивной карте в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка». Сейчас на территории Орловской области отмечены 192 стихийные свалки, 95 из них ликвидированы, по остальным ведется работа.