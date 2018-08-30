В Орле пройдут встреча с схиархимандритом Илием (Ноздриным)

СЕГОДНЯ 13:30 2018-08-30T13:31:01+03:00

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В пятницу, 31 августа, все желающие смогут пообщаться с духовником патриарха Кирилла, схиархимандритом Илием (Ноздриным). В православной среде он считается одним из наиболее известных и авторитетных духовников нашего времени. Встреча состоится в конгресс-холле ТМК «Гринн». Вход свободный.

ГДЕ, КОГДА?

31 августа в 18.00

Кромское шоссе, 4

ДОСЬЕ «КП»

Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Афанасьевич Ноздрин) родился 8 марта 1932 года в селе Становой Колодезь Орловского района. В родном селе он окончил школу, после чего отправился служить в армию. Там старшина уговорил его вступить в комсомол. По возвращении домой он глубоко раскаивался в этом, видя грех против Бога, и тотчас сжёг свой комсомольский билет.

С 1955 по 1958 год обучался в машиностроительном техникуме в Серпухое, а после окончания распределён на работу в город Камышин Волгоградской области. Посещал единственную в городе действующую церковь в честь святителя Николая, где его первым духовником стал священник Иоанн Букоткин, который рекомендовал молодому человеку поступить в Саратовскую духовную семинарию. После закрытия Саратовской семинарии был переведен в ленинградскую духовную семинарию, а позднее окончил Ленинградскую духовную академию.

В Духовной академии познакомился с будущим патриархом Кириллом: «Я поступил в семинарию, а он в том году кончал академию. И мы его все любили. Он был еще мирянином, просто Алёшей Ноздриным, но отличался удивительным характером и замечательным стилем отношений с людьми».

13 марта 1966 года митрополитом Никодимом был пострижен в монашество с именем Илиан в честь одного из сорока мучеников Севастийских. Позднее митрополитом Никодимом был последовательно рукоположён в сан иеродиакона и иеромонаха. Нёс своё служение в разных храмах Ленинградской епархии.

С 1966 по 1976 год провёл в Псково-Печерском монастыре, а под влиянием прочтения книги о Силуане Афонском принял решение о поступлении в Пантелеимонов монастырь на Афоне.

3 марта 1976 года определением Священного синода был направлен нести иноческое послушание на Афоне. Проживал в Старом Русике, исполнял обязанности духовника Пантелеимонова монастыря.

В 1989 году был призван в Россию и направлен в качестве духовника в восстанавливаемую Оптину пустынь. Настоятелем обители архимандритом Евлогием (Смирновым) был пострижен в великую схиму с именем Илий (в честь одного из мучеников Севастийских).

После Поместного собора 2009 года был избран духовником своего сокурсника по Ленинградской духовной академии — новоизбранного патриарха Кирилла.

4 апреля 2010 года на Пасху в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве патриархом Кириллом был возведён в сан схиархимандрита.

Проживает в Переделкине на территории Патриаршего подворья.