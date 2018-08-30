Орловские школы готовы к новому учебному году

СЕГОДНЯ 10:35 2018-08-30T10:36:06+03:00

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Все 693 учреждения образования Орловской области готовы к новому учебному году. Об этом сообщили на совещании в формате видеоконференции с регионами. Все образовательные организации тщательно проверены и приняты межведомственной комиссией.

Как сообщили «КП» в пресс-службе облправительства, особое внимание в ходе подготовки орловских школ к началу нового учебного года было уделено созданию условий для повышения качества и доступности образования, обеспечению безопасности учебного процесса. В предстоящем учебном году к занятиям приступят 74,4 тысяч школьников, в том числе более 8 тысяч первоклассников, также 36,5 тысяч студентов вузов и почти 10 тысяч учащихся учреждений среднего профессионального образования.

Кроме того, на Орловщине тщательно подошли к вопросу по модернизации объектов образовательной инфраструктуры. Так, завершилось строительство пристройки на 332 места к гимназии в городе Ливны. 18 сельских образовательных организаций получили более 30 миллионов рублей на мероприятия по улучшению условий для занятий физкультурой и спортом. Еще две образовательные организации получили средства на ремонт зданий и систем отопления.

Особое внимание при проверке учреждений уделили обеспечению пожарной безопасности и санитарным и антитеррористическим мероприятиям. Всего на их подготовку к началу нового учебного года орловский бюджет израсходовал более 200 миллионов рублей.