Годовщина обрушения дома в Орле: шесть семей до сих пор ждут компенсацию

СЕГОДНЯ 14:30 2018-08-29T14:35:34+03:00

«Комсомолка» вспомнила события годовалой давности и выяснила, как сейчас живут семьи, которые 29 августа 2017 года остались без крыши над головой

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- Это что за развалины, - спрашивают гости города у местных жителей.

- А это памятник российским коммунальным службам! – шутят орловцы.

Дом на Набережной Дубровинского 68, хорошо известный орловцам под кодовой фразой «карточный домик» вот уже год пугает своим видом прохожих. Сквозь зеленую сетку, которой власти хотели скрыть разруху, хорошо видны масштабы бедствия

Одна из стен полностью обрушилась, выставив на обозрение зевак признаки, былого бытового счастья жителей. Дом в разрезе: на кухонном столе стоит забытый впопыхах чайник, на балконе, точнее том, что от него осталось, сохнут детские вещи, а чье-то любимое, затертое до дыр кресло будто повисло в воздухе.

В доме жили 36 семей.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

СПАСИБО, ЧТО ЖИВЫ

В таком состоянии дом, расположенный в самом центре города прибывает уже ровно год.

Утром 29 августа 2017-го года часть его обрушилась, оставив без крыши над головой 36 семей. Были полностью уничтожены квартиры одного из подъездов. Чудом обошлось без жертв. Всего за несколько дней до ЧП дом, на фасаде которого образовалась огромная трещина, был признан аварийным и расселен.

Присутствующие на месте ЧП представители власти сразу заверили, что жильцы в кратчайшие сроки будут обеспечены жильем. Квартиры часть людей действительно получили, но не все.

Как удалось выяснить «КП», на сегодняшний день материальную компенсацию за утерянное жилье ждут шесть семей. Все они отказались от предложенных городскими властями условий, посчитав стоимость заниженной. Орловцы подали иски в суд и, как показало время, хлопоты были не напрасны. Исковые требования жильцов были полностью удовлетворены.

- По решению суда сумма компенсации, положенной нам, примерно на 30 процентов больше предложенной властями. Чтобы вы понимали, это стоимость однокомнатной квартиры - рассказал «КП» Константин Суслов, один из жильцов дома.

Однако исполнять решения суда чиновники не спешат. Так семья Сусловых ждет положенную им компенсацию с 17 июля. В региональном казначействе разводят руками, мол, денег нет.

За порядком никто не следит!Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

КОГДА СНЕСУТ

Ждут жители не только выплат, но и суда над виновными. Напомним, уголовное дело было возбуждено по статье «Халатность». Расследование находится на завершающей стадии.

Вопрос, волнующий, пожалуй, каждого, кто хоть раз прогуливался по Набережной Дубровинского, это дата сноса полуразрушенного дома. Однако и он пока остается открытым. Дело в том что до тех пор пока все жильцы не получат компенсацию или новое жилье строение продолжает принадлежать им. Только после завершения выплат чиновники приступят к процедуре сноса.

«Комсомолка» следит за развитием событий.