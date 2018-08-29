2018-08-29T10:12:28+03:00
Общество

Орловские школы проверяют на степень готовности к новому учебному году

Основное внимание обращается на организацию системы безопасности
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФ по Орловской областиФото с сайта ОНФ по Орловской области
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Орловские активисты оценили готовность школ Орловской области к началу учебного года. Объектами пристального внимания стали организация системы безопасности на случай ЧП, санитарное, гигиеническое и медицинское обеспечение, близость точек продаж алкоголя и табака, состояние школьного двора и спортивной площадки, безопасность дорожного движения по периметру.

Так, среди всех проверенных школ серьезных недочетов выявлено не было. Например, в школе № 21 в Орле активисты отметили наличие веток, которые не вывезли с территории после опиловки деревьев. В 34-й гимназии оказалось, что отсутствует паспорт заземляющего устройства. В 25-й школе не было однолинейных схем и нумерации на электрических распределительных щитках.

- Во всех проверенных учреждениях есть планы эвакуации, таблички «Выход» с подсветкой, при срабатывании пожарной сигнализации включается звуковой сигнал, - рассказали «КП» в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

Однако после очередной проверки пешеходных переходов вблизи начальной и основной школ в селе Сосково, оказалось, что за лето их так и не привели в порядок. Об этой проблеме орловские активисты говорили еще весной, но местная администрация не приняла никаких мер.

- Обе школы расположены на центральной улице села Сосково. До начала учебного года остается несколько дней. На направленное нами обращение глава Сосковского района указал, что дорога находится в подчинении областного учреждения, а со своей стороны необходимых мер не принял. Мы обратились затем в правительство Орловской области. Надеемся, что проблема с оборудованием пешеходных переходов будет решена, - отметили активисты.

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