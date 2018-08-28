X5 откроет в Орловской области больше магазинов и создаст новые рабочие места

СЕГОДНЯ 14:20 2018-08-28T14:16:21+03:00

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Документ подписали исполняющий обязанности главы региона Андрей Клычков и директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Станислав Наумов. X5 и областное правительство будут предпринимать совместные действия по обеспечению экономического роста и повышению качества жизни населения. В ближайших планах также - развитие социальной инфраструктуры региона.

В настоящий момент под управлением Х5 в регионе работают 135 универсамов «Пятерочка» и три супермаркета «Перекресток». Кроме этого в области функционирует распределительный центр торговой сети «Пятерочка».

В рамках сотрудничества X5 продолжит открывать магазины в этом регионе, тем самым создавая новые рабочие места для местных жителей. Компания намерена обеспечивать свои торговые объекты доступной средой для маломобильных граждан.

В магазинах Компании значительную долю составляют товары отечественных производителей. Это – стратегическое решение. В Орловской области Х5 уже сотрудничает с 12 поставщиками. Среди них - "Болховский сыродельный завод", "Орловский хлебокомбинат", агрофирма "Ливенское мясо", "Орловская Нива" и др. Новое соглашение подразумевает развитие этого направления. Компания будет способствовать продвижению товаров и продуктов местных производителей и увеличению количества поставщиков.

КСТАТИ

Всего на 30 июня 2018 года под управлением Компании находились 13 178 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 12 314 магазинов «Пятерочка», 691 супермаркет «Перекресток», 93 гипермаркета «Карусель» и 80 магазинов «Экспресс». Под управлением Компании на территории Российской Федерации открыты 40 распределительных центров.