2018-08-28T12:49:55+03:00
Общество

«Ростелеком» поддержал Чемпионат мира по самбо среди школьников

«Ростелеком» стал телекоммуникационным партнёром I Чемпионата мира по самбо среди школьников, который прошёл в Орле с 23 по 25 августа
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«Ростелеком» обеспечил высокоскоростной канал связи для организации онлайн-трансляции поединков, а также организовал бесплатный Wi-Fi на территории проведения турнира. Финальные бои самбистов в прямом эфире посмотрели более 10 тысяч зрителей по всему миру. Турнир организован Орловским региональным отделением спортивного объединения «Юность России» – полноправного и единственного представителя России в Международной федерации школьного спорта.

Юрий Солдатенков, директор Филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Спорт и здоровый образ жизни – это положительный тренд в школьной среде. Физическая активность необходима для гармоничного развития детей, которые проводят много времени за партой и компьютером. «Ростелеком» участвует в популяризации спорта, предоставляя технические возможности для трансляции соревнований. И на этот раз за поединками самбистов онлайн наблюдали зрители из разных городов и стран».

В соревнованиях приняли участие более 300 юных самбистов из 25 стран мира. Соревнования прошли в 10 весовых категориях. Судейство обеспечили 20 российских и иностранных арбитров.

Председатель Орловского регионального отделения ОГФСО «Юность России» Николай Королёв:

«Мы благодарны «Ростелекому» за обеспечение онлайн трансляции Чемпионата. Дети приехали из разных стран мира, и для их родителей было очень важно увидеть, как организован турнир и проходят поединки. Благодаря провайдеру цифровых услуг они болели за своих спортсменов, находясь за тысячи километров от Орла».

.

.

«Ростелеком» предоставляет услугу широкополосного доступа в Интернет на скорости до 100 Мбит/с по оптическим каналам связи. Оптические сети способны передавать сигнал на большие расстояния практически без потери качества. Оптоволокно позволяет подключать любые телекоммуникационные услуги «Ростелекома», обеспечивая потребности всех категорий абонентов в высокоскоростном интернете, IP-телевидении, IP-телефонии и т.д. Волоконно-оптические линии связи обладают потенциалом для увеличения объема услуг и предоставления дополнительных сервисов.

реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Президент Российского книжного Союза Сергей Степашин - корреспонденту «Комсомолки» Александру Гамову: На автограф-сессию благославляю!
Наш журналист встретится со своими читателями на 31-й Московской международной книжной ярмарке-выставке, которая открывается на ВДНХ 5 сентября [аудио]
Новости 24
Орловские пейнтболисты стали лучшими на этапе Кубка Тульской области
В орловском музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» покажут оперу «Дворянское гнездо»
Работодатели задолжали орловцам более 34-х миллионов рублей
В Орле прошла конференция педагогов
ДТП в Орле: пострадала семилетняя пассажирка «Волги»
Орловские следователи назвали причину взрывов в орловской пятиэтажке
В Орле на заправке под колеса автомобиля попал мужчина
В Орле стартовал ремонт моста Дружбы
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-15 крупнейших банков на рынке потребительского кредитования
В Орле пройдет необычный OPEN AIR «ДР на Дворянке»
В орловской пятиэтажке устранена утечка газа
Театр «Свободное пространство» приглашает на кастинг орловских балетмейстеров
Орловец сжег документы своей родственницы
При пожаре под Орлом сгорел блок хозпостроек
Орловцы стали чаще заниматься спортом