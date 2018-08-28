«Ростелеком» поддержал Чемпионат мира по самбо среди школьников

СЕГОДНЯ 12:45 2018-08-28T12:49:55+03:00

«Ростелеком» стал телекоммуникационным партнёром I Чемпионата мира по самбо среди школьников, который прошёл в Орле с 23 по 25 августа

Изменить размер текста: A A

«Ростелеком» обеспечил высокоскоростной канал связи для организации онлайн-трансляции поединков, а также организовал бесплатный Wi-Fi на территории проведения турнира. Финальные бои самбистов в прямом эфире посмотрели более 10 тысяч зрителей по всему миру. Турнир организован Орловским региональным отделением спортивного объединения «Юность России» – полноправного и единственного представителя России в Международной федерации школьного спорта.

Юрий Солдатенков, директор Филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Спорт и здоровый образ жизни – это положительный тренд в школьной среде. Физическая активность необходима для гармоничного развития детей, которые проводят много времени за партой и компьютером. «Ростелеком» участвует в популяризации спорта, предоставляя технические возможности для трансляции соревнований. И на этот раз за поединками самбистов онлайн наблюдали зрители из разных городов и стран».

В соревнованиях приняли участие более 300 юных самбистов из 25 стран мира. Соревнования прошли в 10 весовых категориях. Судейство обеспечили 20 российских и иностранных арбитров.

Председатель Орловского регионального отделения ОГФСО «Юность России» Николай Королёв:

«Мы благодарны «Ростелекому» за обеспечение онлайн трансляции Чемпионата. Дети приехали из разных стран мира, и для их родителей было очень важно увидеть, как организован турнир и проходят поединки. Благодаря провайдеру цифровых услуг они болели за своих спортсменов, находясь за тысячи километров от Орла».

.

«Ростелеком» предоставляет услугу широкополосного доступа в Интернет на скорости до 100 Мбит/с по оптическим каналам связи. Оптические сети способны передавать сигнал на большие расстояния практически без потери качества. Оптоволокно позволяет подключать любые телекоммуникационные услуги «Ростелекома», обеспечивая потребности всех категорий абонентов в высокоскоростном интернете, IP-телевидении, IP-телефонии и т.д. Волоконно-оптические линии связи обладают потенциалом для увеличения объема услуг и предоставления дополнительных сервисов.

реклама