2018-08-27T13:40:36+03:00
Общество

«Мобильными избирателями» стали более 100 тысяч граждан России

Жители Орловской области тоже могут самостоятельно выбрать удобный участок для голосования на выборах 9 сентября 2018 года
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Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно через Единый портал госуслуг (gosuslugi.ru), мобильное приложение «Госуслуги» или лично обратиться в территориальную (а начиная с 29 августа – и в участковую) избирательную комиссию, а также в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

С момента начала работы сервиса, 25 июля 2018 года, «мобильными избирателями» стали более 100 тысяч граждан. Около 60% заявлений были поданы онлайн – через Единый портал госуслуг и мобильное приложение. При этом значительно выросла статистика использования сервиса с помощью мобильных устройств – свышетретиот общего числа обращений.

Чтобы подать заявление дистанционно необходимо авторизоваться на портале с помощью подтвержденной учетной записи, указать адрес регистрации и выбрать нужный избирательный участок.

После обработки заявления в Личный кабинет поступит подтверждение и распечатываемая часть заявления с информацией о выбранном участке. Если заявление ранее было подано через МФЦ, УИК или ТИК пользователь Портала Госуслугполучит уведомление об этом.

Подать заявление и выбрать удобный избирательный участок на Портале Госуслуг можно по 5 сентября 2018 года включительно.

В единый день голосования 9 сентября следует взять с собой паспорт РФ и распечатываемую часть заявления в бумажном формате или в электронном виде на мобильном устройстве.

Проект реализует РТЛабсв качестве основного технологического партнера ПАО «Ростелеком» по развитию и эксплуатации электронного правительства, по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Центральной

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