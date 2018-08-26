1 сентября праздник для орловских школьников устроят спасатели

26 Авг. 13:30 2018-08-27T13:26:50+03:00

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В субботу, 1 сентября, в Детском парке Орла состоится уже успевшая полюбиться орловцам акция «Пожарные и спасатели – детям!» или «Дневник добрых дел». Все желающие познакомятся с людьми героических профессий.

- Каждый из присутствующих сможет рассказать о своем добром деле, совершенном в этом году, который объявлен в России - Годом добровольца, - рассказала «КП» Наталья Акулова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Открытие праздника пройдет в полдень на летней сцене, где зрителей ждет театрализованное представление. Перед ними выступят лучшие отряды юных пожарных. Зарядку для всех проведет профессиональный тренер спортивного клуба «Спарта». Кроме того, ребята познакомятся с лучшими пожарными 2018 года.

Для самых маленьких участников праздника традиционно будет организован конкурс рисунка на асфальте, победители которого получат подарки от партнера акции. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» расскажут о том, как не потеряться и что делать, если все-таки это случилось.

На площадке возле подвесного моста будет продемонстрирована новая техника и оборудование пожарно-спасательных частей и областной поисково-спасательной службы, обмундирование сотрудников службы спасения. Все желающие смогут посидеть в пожарной машине и поупражняться в надевании боевой одежды пожарных.

Главный сюрприз – площадка по ликвидации последствий ДТП, которая будет организована на видовой площадке парка (неподалеку от фонтана «Кони»). Пожарные деблокируют пострадавшего, потушат условный пожар в автомобиле.

1 сентября с 12.00

Детский парк

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