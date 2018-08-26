2018-08-27T12:12:52+03:00
Звезды

В Орле пройдет фестиваль «Мода на русское»

В программе: выступление симфонического оркестра, читательский марафон, мастер-классы и бал под открытым небом
Анастасия ВАРДАНЯН
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..Фото: Архив "КП"
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В воскресенье, 2 сентября, в Орле пройдет Фестиваль «Мода на русское». Он откроет череду мероприятий в честь предстоящего 200-летия великого писателя-орловца Ивана Сергеевича Тургенева. Зрителей ждет насыщенная культурная программа.

- Фестиваль пройдет под девизом «Два века с Тургеневым». Он откроется в 14 часов на улице Ленина выступлением Губернаторского симфонического оркестра и воспитанниц Орловской детской хореографической школы. Потом орловцы смогут принять участие в литературном дивертисменте, читательском марафоне, мастер-классах и викторинах, потанцевать на балу под открытым небом, прогуляться по сувенирным лавкам и отведать блюда русской кухни за приятной беседой с современниками Тургенева и героями его произведений, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.

В программе также игра для знатоков творчества писателя и истории Орла «Интеллектуальный градус», которая начнется в 16 часов. В 16.30 в кинотеатре «Победа состоится кинолекторий «От фантазии до любви. Таинственный Тургенев». А в 19 часов на сцене Орловского академического театра им. И. С. Тургенева состоится вечер балета. Орловцы смогут увидеть Андрея Меркурьева и других звезд большого балета в программе «Признание».

Вход на все фестивальные площадки бесплатный, на балет — по пригласительным билетам, которые можно будет получить в ходе программы.

2 сентября с 14.00

6+

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