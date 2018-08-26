2018-08-27T09:51:21+03:00
Общество

Орловскую пятиэтажку, в которой прогремели три взрыва, обследуют эксперты из Москвы

По результатам проверки будет определена дальнейшая судьба дома
Анастасия ВАРДАНЯН
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Фото: пресс-службы администрации Орла.Фото: пресс-службы администрации Орла.
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В воскресенье, 26 августа, в Орел прибыли эксперты «Мосгаза». Они уже приступи к обследованию орловской пятиэтажки по адресу Красноармеская 11, в которой в течение месяца прогремели три взрыва. Причиной, по предварительному заключению следствия, стало скопление метана в канализационных трубах.

- В наличии у передвижной лаборатории прибор спектрограф, который обладает возможностью разложения газовоздушной смеси на составляющие, что позволит сделать максимально точную диагностику. В настоящее время москвичи делают замеры в канализационных колодцах на улице Красноармейской, по этой причине перекрыт участок от улицы Сурена Шаумяна до улицы Октябрьской. После проведения серии замеров эксперты дадут свое заключение. Сейчас канализационные колодцы открыты, что исключает скопление метана в этой сети. Вместе с московскими коллегами на месте работает и аварийная бригада «Газпром распределения Орел», - прокомментировал ситуацию глава администрации Александр Муромский.

. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

В круглосуточном режиме у дома дежурят сотрудники полиции. Жители получили предложение переехать на время в маневренный фонд. В конце минувшей недели пятеро пострадавших жильцов обратились в управление социальной поддержки за материальной помощью.

По результатам проверки будет определена дальнейшая судьба дома. Напомним, последний взрыв прогремел 24 августа в квартире многодетной семьи. С ожогами был госпитализирован отец четверых детей. Подробнее.

Взрыв газа в Орле.

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