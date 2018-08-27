2018-08-27T08:57:01+03:00
Звезды

Орловцы увидят репродукции картин Айвазовского

Для глаз они станут доступны 30 августа
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцы увидят репродукции картин АйвазовскогоОрловцы увидят репродукции картин Айвазовского
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30 августа в Орловском музее изобразительных искусств откроется выставка «Айвазовский. На гребне волны». Горожане своими глазами смогут увидеть масштабные репродукции 55-ти картин из 300 самых лучших работ художника в технике жикле.

- Благодаря современным уникальным компьютерным технологиям, можно полностью воссоздать бессмертные шедевры на натуральном холсте, воспроизвести мельчайшие нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка. Сохраняется даже печать времени в виде кракелюров. В отличие от художественных копий, выполняемых маслом на холсте профессиональными художниками-копиистами, цифровая художественная репродукции - не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника, - уточнили «КП» сотрудники музея.

Посетителей выставки ожидают выполненные в натуральную величину полотна, обрамленные в итальянские рамы с описанием истории жизни и ярких моментов творчества великого живописца. Но два подлинника все-таки в экспозиции будут. Это произведения Айвазовского из фондов музея: полотно «Лунное море» 1860-1870 годов и графическая работа, выполненная карандашом «Морской вид» 1878 года.

- За свою жизнь Айвазовский создал около 6000 картин. Его стиль в изображении морской стихии узнаваем во всём мире и неповторим. Он мастерски передавал любые состояния моря – от умиротворённых штилей до безжалостных буйств стихии. Но какую бы грандиозную бурю или сражение Айвазовский ни изображал, в верхней части холста сквозь скопление грозовых туч всегда пробивался луч света, - рассказали «КП» экскурсоводы.

Открытие выставки запланировано на 3 часа дня.

Адрес: улица Октябрьская, 29.

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